Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Azerbaycan'ın karşılaşacağı hazırlık karşılaşması saat 20:00'de TRT Spor'dan yayınlanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye A Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi. Ay-yıldızlılar ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Gen Nuza yönetecek. Nuza'nın yardımcılıklarını ise Fatlum Berisha ile Bujar Selimaj yapacak.

Türkiye - Azerbaycan maçı hangi kanalda?

Türkiye ile Azerbaycan'ın karşılaşacağı hazırlık maçı saat 20:00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasındaki maçlar

İki takım şimdiye kadar yedi kez karşı karşıya geldi. Bu maçların beşini Türkiye kazanırken bir maç da ise Azerbaycan sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir maç da berabere tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanan üç maçta ise kırmızı - beyazlıların karşılaşmaların tamamını kazandılar.

İki takım son olarak 2011 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaşmıştı. Türkiye, Türk Telekom Arena'da oynana mücadeleyi Burak Yılmaz'ın 60. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Enes Ünal

Azerbaycan: Balayev, Mustafazade, Aliyev, Tashkin, Isaev, Khalilzade, İbrahimli, Nuriev, Sheydaev, Emreli, Mütallimov