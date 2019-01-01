Avrupa Şampiyonası Eleme

Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yorum()
Depo Photos
A Milliler, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu yedinci maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İki takım tarihte daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Milli takım, 5 galibiyet elde ederken Arnavutluk 4 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Ay-Yıldızlılar Arnavutluk ile deplasmanda oynadığı ilk maçı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup etmişti.

Türkiye ve Arnavutluk arasında oynanan tüm maçlar

Tarih Turnuva Maç
13 Aralık 1970 Euro 1972 Elemeleri Türkiye 2-1 Arnavutluk
14 Kasım 1971 Euro 1972 Elemeleri Arnavutluk 3-0 Türkiye
27 Ekim 1982 Euro 1984 Elemeleri Türkiye 1-0 Arnavutluk
11 Mayıs 1983 Euro 1984 Elemeleri Arnavutluk 1-1 Türkiye
28 Mart 1985 Hazırlık maçı Arnavutluk 0-0 Türkiye
21 Ocak 1998 Hazırlık maçı Türkiye 1-4 Arnavutluk
25 Nisan 2001 Hazırlık maçı Türkiye 0-2 Arnavutluk
26 Mart 2005 2006 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye 2-0 Arnavutluk
12 Ekim 2005 2006 Dünya Kupası Elemeleri Arnavutluk 0-1 Türkiye
13 Kasım 2017 Hazırlık Türkiye 2-3 Arnavutluk
22 Mart 2019 Euro 2020 Elemeleri Arnavutluk 0-2 Türkiye

 

 

Kapat