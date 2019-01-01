Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milliler, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?