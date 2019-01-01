Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu yedinci maçında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
11 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İki takım tarihte daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Milli takım, 5 galibiyet elde ederken Arnavutluk 4 kez kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Ay-Yıldızlılar Arnavutluk ile deplasmanda oynadığı ilk maçı Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup etmişti.
Türkiye ve Arnavutluk arasında oynanan tüm maçlar
|Tarih
|Turnuva
|Maç
|13 Aralık 1970
|Euro 1972 Elemeleri
|Türkiye 2-1 Arnavutluk
|14 Kasım 1971
|Euro 1972 Elemeleri
|Arnavutluk 3-0 Türkiye
|27 Ekim 1982
|Euro 1984 Elemeleri
|Türkiye 1-0 Arnavutluk
|11 Mayıs 1983
|Euro 1984 Elemeleri
|Arnavutluk 1-1 Türkiye
|28 Mart 1985
|Hazırlık maçı
|Arnavutluk 0-0 Türkiye
|21 Ocak 1998
|Hazırlık maçı
|Türkiye 1-4 Arnavutluk
|25 Nisan 2001
|Hazırlık maçı
|Türkiye 0-2 Arnavutluk
|26 Mart 2005
|2006 Dünya Kupası Elemeleri
|Türkiye 2-0 Arnavutluk
|12 Ekim 2005
|2006 Dünya Kupası Elemeleri
|Arnavutluk 0-1 Türkiye
|13 Kasım 2017
|Hazırlık
|Türkiye 2-3 Arnavutluk
|22 Mart 2019
|Euro 2020 Elemeleri
|Arnavutluk 0-2 Türkiye