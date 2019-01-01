Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda? Hangi gün? Saat kaçta?

Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye sahasında Andorra'yı konuk ediyor.

Elemeleri H Grubu maçında sahasında Andorra'yı konuk ediyor.

Oynadığı 4 maçta toplam 9 puan toplayan Türkiye, Andorra karşısında kazanarak İzlanda mağlubiyetinin yaralarını sarmak istiyor. Türkiye attığı 9 golle 'nın ardından H Grubu'nun en golcü ikinci takımı olurken yediği iki golle grubun en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Gruptaki ilk 4 maçında puan alamayan Andorra henüz gol sevinci yaşayamazken yediği on golle en çok gol yiyen takım durumunda.

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Türkiye - Andorra maçı hangi gün?

Türkiye - Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye - Andorra maçı saat kaçta?

7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Andorra mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak.

Türkiye - Andorra maçı hangi kanalda?

Alacağı galibiyetle zirve yarışından kopmak istemeyen Türkiye ile Andorra'yı karşı karşıya getirecek maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Burak Yılmaz kadroda yok

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş tarafından açıklanan 29 kişilik kadrosunda Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle yer almadı. Oynanan ilk 4 karşılaşmada 2 golü bulunan Cenk Tosun'un yanı sıra Kenan Karaman, Enes Ünal ve Güven Yalçın hücum hattında kendilerine yer buldular.

>> A Milli Takım'ın 29 kişilik kadrosunu görmek için tıklayın <<

Türkiye'de 3 yeni isim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladığı 29 kişilik kadroda 3 yeni futbolcuya yer verdi. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yakın tarihte 'ya transfer olan Mert Çetin ve 'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer alacak.