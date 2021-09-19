Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaştı!

İspanya’yı finalde farklı deviren Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, son şampiyon ünvanıyla gittiği Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.

Polonya’da düzenlenen turnuvanın finalinde ay-yıldızlılar, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zafere ulaştı.

Millilerden altı farklı galibiyet

Ömer Güleryüz’ün hat-trick yaptığı maçta millilerin diğer golleri Kemal Güleş (2) ve Rahmi Özcan’dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 2017 Avrupa Şampiyonası’nın galibi Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021’de de bu başarını sürdürmüş oldu.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ'NDE, ŞAMPİYON TÜRKİYE! 🇹🇷pic.twitter.com/ZIlGKxRUdT — Ampute Futbol Milli Takımı (@amputemilli) September 19, 2021

Yalnızca iki gol yediler

Türkiye, turnuva boyunca 36 gol kaydetti ve bunu yaparken kendi kalesinde de yalnızca iki gol gördü.

Osman Çakmak’tan çağrı

2017’de şampiyon kadroda futbolcu olarak görev yapan ve bu yıl kazanılan şampiyonlukta da takımın teknik direktörlüğünü yapan Osman Çakmak, karşılaşmanın ardından Türk futbolseverlere çağrıda bulundu:

"Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın tüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz."

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