Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaştı!
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, son şampiyon ünvanıyla gittiği Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yla karşılaştı.
Polonya’da düzenlenen turnuvanın finalinde ay-yıldızlılar, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek zafere ulaştı.
Millilerden altı farklı galibiyet
Ömer Güleryüz’ün hat-trick yaptığı maçta millilerin diğer golleri Kemal Güleş (2) ve Rahmi Özcan’dan geldi.
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Bu sonuçla birlikte 2017 Avrupa Şampiyonası’nın galibi Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021’de de bu başarını sürdürmüş oldu.
Yalnızca iki gol yediler
Türkiye, turnuva boyunca 36 gol kaydetti ve bunu yaparken kendi kalesinde de yalnızca iki gol gördü.
Osman Çakmak’tan çağrı
2017’de şampiyon kadroda futbolcu olarak görev yapan ve bu yıl kazanılan şampiyonlukta da takımın teknik direktörlüğünü yapan Osman Çakmak, karşılaşmanın ardından Türk futbolseverlere çağrıda bulundu:
"Yarın, Allah nasip ederse saat 14.00'te Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao, Van Persie gelince milyonlar geliyor. Biz de yarın tüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonsporlu taraftarları bekliyoruz."
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