Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ezik oynamadık

Tecrübeli antrenör, Hollanda karşısında özgüvenli ve cesur oynadıklarını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın özgüvenine vurgu yaptı.

Tecrübeli antrenör, Hollanda'ya karşı cesur bir şekilde oynadıklarının altını çizdi.

Şenol Güneş ne dedi?

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı yorumlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Türkiye olarak taraftarlarımızın, halkımızın sinerji ve duasıyla sahaya çıkan oyuncularımızın gayretiyle güzel maç oldu. Önümüzdeki ilk ve büyük maçtı. Başlangıcımızı iyi yapmak istiyorduk ama zorluğu da biliyorduk. İnancımız, güvenimiz yerindeydi. Maça iyi başladık.

Rakibin teknik ve hızlı oyuncularını kontrol ettik. Onları tutmayı başardık. İkinci yarıda zaman zaman mahkum oynadık, hatalar yaptık ama doğruları fazla olan bir takım olarak kazandık.

Yediğimiz iki gol ve verdiğimiz pozisyonlar da var. Onlar da bizim için deneyim olacak.

Moral olarak üst seviyeye geldik. İnşallah bunu iyi kullanırız. Ezik oynamadık, havaya da girmedik. Oyuncuları alınlarından öpüyorum.

Oyuncularımız takımı sahipleniyorlar, görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ne ezik oynuyorlar ne de havalara giriyorlar.

Norveç ve Letonya maçlarından da istediğimiz sonuçları alırsak, büyük bir avantaj yakalamış oluruz."

"Burak Yılmaz'ın yazılması gereken bir hikâyesi var"

Pandemi döneminin zorluklarına da değinen Şenol Güneş, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

Ter idmanı yapıp maç oynuyorsunuz, olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bunları düşünmeden, mazeretleri konuşmadan maça odaklandık. 'Çıkıp en iyisini yapacağız' diye konuştuk.

Her maça kazanma duygusuyla çıkıyoruz, kaybettiğimiz maçlar da oluyor ama bugün o duyguları en üst seviyede yaşayan oyuncuları tebrik ediyorum.

Güneş, 'Burak Yılmaz'ı tek kelimeyle ifade etmek isteseniz, ne dersiniz?' şeklindeki bir soruyu, şu sözlerle yanıtladı:

Hiç. Onun yazılması gereken bir hikâyesi var. Övgüler yaparak maçın ambiyansını değiştirmek istemiyorum. Burak'ın bıraktığı izler önemlidir. Bir kelime ile tarif etmeyi doğru bulmuyorum.

"Felsefe ve oyuncu değişiklikleri olabilir"

Şenol Güneş, Norveç maçında ise kadronun değişebileceğinin sinyalini verdi:

"Bu maçta zaman zaman gereksiz geriye çekildik ve pozisyonlar verdik. Bu da bizi yeni düşüncelere sevk edebilir.

Bazen felsefe, oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. Yorgunluklara, takıma, rakibin durumuna bakıp öyle değerlendireceğiz.

Norveç maçında değişiklikler olabilir. Bütün bunları düşünerek bir takım oluşturacağız."