Türkiye 2022 Katar Dünya Kupası'na nasıl katılır?

2022 Dünya Kupası için geri sayım Avrupa elemeleri ile başlıyor. Avrupa'dan şampiyonaya katılmak isteyen ülkeler gruplarını lider tamamlamak zorunda.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası için Avrupa elemeleri başlarken, Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile birlikte G Grubu'nda yer alacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı ağırlayacak millilerin mücadelesi, 20.00'de başlayacak.

Türkiye Dünya Kupası'na nasıl katılır?

Dünya Kupası'na son olarak 2002'de katılan Türkiye o dönem Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvaya baraj maçı oynayarak katılmıştı. 20 yıl sonra tekrar Şenol Güneş yönetiminde turnuvaya katılmak Türkiye'nin eleme grubunu ilk sırada tamamlaması gerekecek.

Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.

Türkiye'nin gruptaki maçları