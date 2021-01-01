Türk futbolunda finansal yeniden yapılandırma dönemi

Son yıllarda finansal problemlerle boğuşan ve maddi anlamda zor dönemler geçiren Dört Büyükler, Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması yaptı.

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin Denizbank Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen imza törenine, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre geçtiğimiz yıl salgın koşullarından dolayı yumuşak geçişe imkan tanımak amacıyla geçirilen bir yıllık ödemesiz döneme 1.5 yıllık ek süre eklenirken, bu gelişmeyle birlikte kulüplerin kasasından ilk 2.5 sene herhangi bir geri ödeme çıkmamış olacak. Sonraki dönemlerde ise gelir performansına dayalı toplam 9.5 yıllık bir ödeme planı oluşturulacak.

Törende konuşan TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, taraflara teşekkür ederek, zor süreci güzel bir şekilde atlattıklarını söyledi.

Aydın, "Umarım ülkemiz için en doğrusunu yaptık, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Finansman paketi 8,4 milyar liraya ulaşacak"

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise Türkiye'de sporun gelişimi ve kitlelere ulaşmasının milli görev olmasından hareketle, kamu bankalarının öncülüğünde başladıkları finansal yeniden yapılandırma sürecinde en üst düzeyde sorumluluk hissederek ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

"Bugün bir sözleşmenin ötesinde, Türk sporunun geleceğine imza atıyoruz. Konsorsiyumun lider bankası Ziraat Bankası koordinasyonunda, Halk Bankası, DenizBank ve Yapı Kredi'nin katılımlarıyla toplam 8,4 milyar liraya ulaşacak finansman paketini hayata geçiriyoruz.

"Sağladığımız finansmanlar, sponsorluk anlaşmalarımız ve iş birliklerimizle, Türkiye'ye mal olmuş kulüplerimize ve sporun genel anlamda gelişimine katkı sunduk.

"Biliyoruz ki kulüplerimize sağladığımız destek, sosyal sorumluluk yaklaşımıyla Türk sporuna verilen destek demek. u kaynak sayesinde, A takımların yanı sıra sportif geleceğimiz olan amatör ve olimpik branşlar da finanse ediliyor. Böylece ülkemize uluslararası platformlarda sayısız başarı kazandıran sporcularımız yetişmeye devam ediyor"

"Spor kulüplerini güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da yoğun bir çalışma göstererek süreci yürüttüklerini belirterek, spor endüstrisinin öneminden bahsetti.

Arslan, "Biz de bankalar olarak bu tür büyük yapıları ve önemli endüstrileri desteklemekten ve güçlü bir mali yapıya kavuşturmuş olmaktan mutluyuz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün de konsorsiyumda olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamalar sonrası banka genel müdürleri ile spor kulüplerinin başkanları anlaşmaya imza attı ve toplu fotoğraf çektirdi.