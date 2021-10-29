Tümer Metin: Yabancı kuralı 6+5 olacaksa futbola döneyim

Süper Lig'de yabancı sınırıyla ilgili tartışmalar sürerken, eski futbolcu Tümer Metin'den konu hakkında ilginç bir açıklama geldi.

Futbolseverlerin Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla hatırladığı Tümer Metin, Süper Lig'deki yabancı sınırına sıra dışı bir üslupla eleştiri getirdi. NutSpor'a konuşan Tümer Metin, 2022/23 sezonundan itibaren 6+5'e çekilmesi planlanan yabancı sınırı hakkında şu yorumu yaptı:

“Eğer yabancı kuralı 2 sene sonra söylendiği gibi 6+5 olacaksa ben döneyim futbola. 6+5’te ben yer bulurum.”

Neden gündeme geldi?

Yabancı sınırı tartışmalarını yeniden alevlendiren açıklama geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den gelmişti.

Büyük takımlarda şans bulan genç oyuncuları örnek gösteren Özdemir, yabancı sınırını planlandığı gibi kademeli olarak aşağı çekme niyetinde olduklarını söylemişti.

"Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik. Kulüplerimiz ortalama 6.9 yabancıyla oynuyor."

"Artık Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular forma giyiyor. Bu isimlerin hepsi ileride milli takımda görev alacak. Biz bunu değiştirmesek eski sistem devam edecekti. Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız."

"Şenol Güneş döneminde milli takımda Süper Lig'den 2 oyuncu varken Stefan Kuntz, son maçlardan birinde 4, diğerinde 6 Süper Lig oyuncusu kullandı. Bu sayı daha da artacak."

Kulüp başkanları tepki göstermişti

Dört büyük kulübün başkanları, Temmuz ayında katıldıkları bir televizyon yayınında Türk futbolunun sorunlarına değinmiş, bu esnada yabancı kuralı da gündeme gelmişti.

Yabancı sayısının kısıtlanmasıyla Türk futbolcuların maliyetlerin 2-3 kata varan artışlar yaşandığını dile getiren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taleplerinin federasyon tarafından dikkate alınmadığını dile getirmişti.

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