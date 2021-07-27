Tuchel'den sürpriz Türkiye tercihi

Yeni sezonu Bournemouth ile oynanan hazırlık maçıyla açan Chelsea'de Alman teknik direktörün tercihleri şaşırttı.

Thomas Tuchel yönetiminde geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea, yeni sezonun ilk hazırlık maçını oynadı.

Kadrosunda birçok yıldız futbolcu barındıran Londra ekibinin Bournemouth ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında Tuchel'in ilk 11 tercihi ise oldukça dikkat çekiciydi.

Chelsea döneminde hemen her zaman olduğu gibi yine üçlü savunmayı tercih eden Alman teknik adam savunmanın ortasında geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Lewis Baker'ı tercih etti.

Savunmanın önünde iki orta saha oyuncusu kullanan Tuchel'in bu mevkideki tercihlerinden biri ise sezonu Kasımpaşa'da tamamlayan Danny Drinkwater oldu.

Yedeklerle oynadı

Kaleyi Kepa Arrizabalaga'ya teslim eden Tuchel, takımdan ayrılması beklenen Tammy Abraham ve Hakim Ziyech'i de ilk 11'de sahaya sürdü. EURO 2020'de yer alan oyuncuların büyük bir bölümünün kadroda yer almadığı karşılaşmada bütün oyuncularının durumunu görmek isteyen Tuchel'in bu gibi hazırlık maçları sonrasında takımdan ayrılacak oyuncuları netleştirmesi bekleniyor.

Geçen sezon Trabzonspor forması giyen Baker bordo-mavili takımla 34 lig maçına çıkarken, iki gol ve üç asistle mücadele etmişti.

Leicester City'nin Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan kadrosunun bir parçası olan Drinkwater ise devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da altısı ilk 11'de olmak üzere 11 karşılaşmada şans buldu.

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