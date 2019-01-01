Tuchel'den Mbappe ve Neymar'a uyarı! "Diğerlerinin yaptığını uygulamak zorundalar"

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 3-0'lık bir skorla devirdi. Thomas Tuchel, maçı tribünden izleyen Mbappe ve Neymar'ı uyardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde 'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel maç sonrası yaptığı açıklamada Kylian Mbappe ve Neymar'ın dönüşü sonrası takımdaki yerlerini kazanmaları gerektiğini ifade etti.

Neymar cezası, Mbappe ile Edinson Cavani ise sakatlığı nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti. Üç önemli oyuncusundan yoksun olan PSG Teknik Direktörü Tuchel, RMC Sport'a verdiği demeçte eksiklere rağmen bu zor mücadeleden galibiyetle ayrılmaktan memnun olduğunu dile getirdi:

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"Takımım adına oldukça mutluyum çünkü zor bir mücadeleydi. Çok fazla şansımız oldu ancak Real Madrid'in de pozisyonları vardı. Fakat biz her zaman düzenli ve agresif oynadık. Takım olarak kompakt bir yapıdaydık."

Tuchel, karşılaşmaya tribünden takip eden Neymar ve Mbappe için "Maçı izlediler. Takıma döndüklerinde diğerlerinin yaptıklarını uygulamak zorundalar. Böyle bir takımım olduğu için mutluyum. Yıldız oyuncularımız olmadan da iyi işler yapabiliyoruz ki bu oldukça gerekli bir özellik. Zor kararlar almak durumundayım ama bu rekabet açısından olumlu" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain bir sonraki maçını 2 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda karşısında oynayacak.