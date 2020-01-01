Tuchel'den Mbappe açıklaması: Kimin oyundan çıkacağına ben karar veririm

PSG'nin Montpellier'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kylian Mbappe'nin oyundan çıkarken sergilediği davranışlar dikkatleri üzerine çekti.

'in 22. haftasında lider PSG, 'i konuk etti.

Ev sahibi ekibin 5-0 kazandığı maçın 68. dakikasında yerini Mauro Icardi'ye bırakan Kylian Mbappe, bu karardan hiç hoşnut olmadı.

Fransız ekibin teknik direktörü Thomas Tuchel, sinirlinen oyuncusuyla konuşmaya çalıştıysa da genç yıldız sakinleşmeden yedek kulübesindeki yerini aldı.

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Daha fazla takım

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuchel "Birinin kimin oyundan çıkacağına ve kimin oyuna gireceğine karar vermesi gerekiyor, işte bu kişi benim. Mbappe akıllı bir oyuncu, ne yaptığını gayet iyi biliyor. Kimse oyundan çıkmak istemez. Oluşan görüntü hiç hoş değildi ama bu durumun gerçekleştiği tek takım değiliz. Kızgın değilim fakat üzgünüm. Çünkü böyle bir şeye gerek yoktu. Onu neden oyundan çıkardığımı anlatmaya çalıştım ama sakinleşmemekte ısrar etti. Burada tenis değil, futbol oynuyoruz ve herkese saygılı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Tuchel, Fransız yıldızın ceza alıp almayacağına dair sorulan soruya ise "Bilmiyorum. Düşünmem ve uyumam gerek. Kararımı daha sonra vereceğim. Antrenmanımız var. Takımla ve ekibimle birlikte maç hakkında konuşacağız. Kylian'a bireysel olarak da kararımı iletebilirim, bu toplantıda da" şeklinde cevap verdi.

55 puanla ligin zirvesinde yer alan PSG, bir maçı eksik olan en yakın takipçisi 'nın 13 puan önünde bulunuyor.