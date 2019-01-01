Tuchel'dan Galatasaray maçı öncesi Mbappe ve Icardi açıklaması

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray maçı öncesi Icardi ve Mbappe’nin sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

maçında deplasmanda ’u Neymar’ın attığı tek golle yenen PSG’de teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bordeaux maçıyla birlikte sahalara dönen Kylian Mbappe’nin son durumu hakkında konuşan Tuchel, ”Kendisi ile konuştuğumda 30 dakikalık bölümde yorulduğunu söyledi. maçında ona vereceğimiz süreye dikkat etmeliyiz. Neymar da cezalı olduğu için oynayamayacak. Hücum bölgesinde çözüm üretmemiz gerekiyor. Mbappe’nin süre alacağı kesin ancak ne kadar süre vereceğimizi henüz bilmiyorum” dedi.

Tuchel, Mauro Icardi için de “Onu belki 10 dakika oynatabilirim diye Bordeaux maçının kadrosuna aldım. Oynamayı çok istiyordu. Ancak sakatlığı nedeniyle şüphelerimiz vardı. Riske etmek istemedik. Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağına daha sonra karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

PSG, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında salı günü Galatasaray'a konuk olacak.