Tuchel zorlu kararı verdi… Hırvatistan karşısında İngiltere’nin beklenen kadrosunda sürprizler

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenine bugün Çarşamba akşamı, ABD’nin Dallas kentindeki stadyumda Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlamaya hazırlanıyor. Bu karşılaşma, turnuvanın 12. grubundaki ilk tur maçları kapsamında gerçekleşecek.

İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta "Üç Aslanlar"ın kadrosunda bazı sürprizler yapmayı planlıyor.

"Metro" gazetesi, İngiliz basınında yer alan haberlere atıfta bulunarak, Tuchel'in savunmanın merkezinde fiziksel gücü ön planda tuttuğunu ve bu nedenle John Stones ile Ezri Konsa ikilisine güveneceğini, geçen sezon hem Crystal Palace hem de Manchester City formasıyla muhteşem bir performans sergilemesine rağmen Mark Guihi'yi kadro dışı bırakacağını doğruladı.

"BBC" ise, Stones'un ilk 11'de yer alacağını belirtti. Stones, Manchester City'de düzenli olarak forma giyemese de (geçen Ağustos ayından bu yana Premier Lig'de hiçbir maçı sonuna kadar tamamlayamadı), City'de temel bir dayanak haline gelen Joye'nin aksine ilk 11'de yer alacak.

Forvet hattında ise Anthony Gordon’un, sol kanatta Marcus Rashford’un yerine ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Her iki kanat oyuncusu da Florida’da oynanan Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile yapılan iki hazırlık maçında ilk 11’de yer almıştı; ancak “Daily Mail” gazetesinin aktardığına göre, Gordon’un hırsı ve pozisyon disiplinindeki titizliği, ona bu ilk 11 pozisyonu için rekabeti kazanmasını sağladı.

Rashford’un yedek olarak bir rol üstlenmesi bekleniyor; zira maçları bitirmek için ihtiyaç duyduğu o özel bireysel anlar, İngiltere teknik direktörü için hayati önem taşıyor.

Sağ kanatta ise Bukayo Saka'nın maç öncesi durumu büyük bir soru işareti oluşturuyor; Arsenal'in yıldızı, geçen sezon birçok maçta forma giyememesine neden olan bir sakatlık yaşadı.

Arsenal'in yıldızı günlerce antrenmana çıkamadı ve bu hafta basına yaptığı açıklamada sorunun ciddiyetini hafifletse de, Tuchel sağ kanatta takım arkadaşı Noni Madueke'yi tercih edebilir.

Oyun kurucu pozisyonundaki ikilem konusunda ise Tuchel, zorlu kararı vererek Jude Bellingham'ı ilk 11'de sahaya sürecek; Morgan Rogers ise yedek kulübesinde kalacak.

Reece James ve Nico O'Reilly'nin sağ ve sol bek pozisyonlarında maça başlaması beklenirken; Declan Rice ve Elliot Anderson orta sahada ikiliyi oluşturmaya devam edecek, Harry Kane ise forvet hattını yönetecek ve Jordan Pickford kaleyi koruyacak.

İngiltere'nin tahmini kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Pickford.

Defans: James, Konsa, Stones, O'Reilly.

Orta saha: Rice, Anderson, Bellingham.

Forvet: Gordon, Madueke, Kane.