Tuchel yeni formattan memnun değil: Kime sordular?

Frank Lampard'ın ardından Chelsae'nin başına geçen Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı bazı antrenörler tarafından olumsuz karşılaşmıştı.

Bu isimlerin arasında Chelsea Menajeri Thomas Tuchel de katıldı.

Thomas Tuchel neler söyledi?

Alman çalıştırıcı Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla birlikte artacak olan maç sayısının oyuncuları olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

"Yeni formatın hoşuma gittiğinden emin değilim çünkü daha fazla maç oynayacağız. Bu yeni formatı herhangi bir antrenöre sordular mı? Herhangi bir oyuncuya sordular mı?

"Ulusal ligler, Avrupa Şampiyonası ve daha fazla, çok daha fazla maç var. Bu maçları kim oynayacak?

"Premier Lig'de maç başına sadece üç yedek oyuncu kullanabiliyoruz. Hayır, ben bu formattan memnun değilim."

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak dört kategoriye ayrılacak. Grup aşamalarının olmayacağı yeni sistemde takımlar 10 rakiple karşılaşacak.

Her takım beş iç saha, beş de deplasman maçı oynayacak.

Lig sonunda puan sıralamasının ilk sekiz sırasına yer alan takımlar doğrudan bir üst tura yükselecek.

Dokuzuncu ve 24. sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalmak için play-off oynayacak.