Tuchel ve Scaloni, İngiltere - Arjantin Dünya Kupası yarı finalinde büyük sürprizler hazırlıyor

Dünya Kupası’ndaki ikinci yarı final maçlarının kadroları açıklandı. Arjantin’de kadroda tek bir değişiklik görülürken, Thomas Tuchel de İngiltere’de sürpriz bir şekilde ilk 11’e yeni bir ismi dahil etti.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, İsviçre ile oynanan çeyrek final maçına kıyasla kadrosunda değişiklik yapma gereği görmüyor. Emiliano Martínez her zamanki gibi kalede ilk tercih olurken, önünde Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez ve Nicolás Tagliafico yer alıyor.

Leandro Paredes orta sahadaki yerini koruyor; burada Enzo Fernández ve Alexis Mac Allister ile birlikte oyunun kontrolünü ele alması bekleniyor. Giovanni Simeone, sağ kanatta sürpriz bir isim olarak yer alıyor. Forvette ise Julian Álvarez, takımın en büyük yıldızı Lionel Messi'nin yanında yer alıyor.

İngiltere’de ise Reece James, John Stones, Marc Guéhi ve Djed Spence, Jordan Pickford’un koruduğu kalede sürpriz bir dörtlü savunma oluşturuyor. Orta sahada ise Declan Rice’ın oynayıp oynayamayacağına dair belirsizlik nedeniyle Tuchel için bir süre gerginlik yaşandı.

Orta saha oyuncusu, Meksika ile oynanan sekizinci final maçının ardından mide sorunları yaşadı, ancak bu hafta antrenmanlara tam olarak katılabildi. Bu nedenle Rice ilk 11’e geri dönüyor; yanında Elliot Anderson ve parlayan yıldız Jude Bellingham yer alıyor.

En büyük sürpriz ise forvette yaşanıyor; sağ kanatta Morgan Rogers yer alıyor. Aslen orta saha oyuncusu olan Rogers, şimdiye kadar sadece yedek olarak sahaya çıkabilmişti, ancak yarı finalde ilk 11’de yer alarak kendini gösterme şansı bulacak. Harry Kane ve Anthony Gordon ise forvet hattını tamamlıyor.

Maç saat 21:00'da (Hollanda saatiyle) başlayacak ve NPO 1 kanalında canlı olarak izlenebilecek.

İngiltere kadrosu: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Arjantin kadrosu: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.