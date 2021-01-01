Tuchel ve Klopp aynı futbol dilini konuşuyor, öyleyse taktikleri neden bu kadar farklı?

Her ikisi de Mainz ve Borussia Dortmund'u çalıştırdı ve Jürgen Klopp ile Thomas Tuchel, Premier Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Elbette bu Thomas Tuchel'in hatası değil ancak profesyonel teknik direktörlük kariyerinin ilk sekiz yılında Jürgen Klopp'un gölgesinde kalmış olabilir.

2009 yılında çok fazla tanınmayan Tuchel, altı yılın ardından Mainz'den ayrılma kararı alan Klopp'un yerini almak üzere seçilen kişiydi ve Dortmund'dan ayrılık kararı aldığında karizmatik antrenörün yerini alacak isim yine kendisiydi.

Paris Saint-Germain'i iki yıl çalıştırdıktan sonra Thomas Tuchel, Jürgen Klopp takibine Premier Lig'de devam etti ve Anfield'da Liverpool, Chelsea'yi ağırlarken selefiyle karşı karşıya gelecek.

Klopp ve Tuchel modern oyunda 'gegenpressing'in en iyi üslerinden ikisi olarak görülürken 'Alman modeli' Avrupa'daki birçok teknik direktör için yavaş yavaş taktiksel bir plan haline geldi.

Tuchel, Klopp'un 'heavy metal'ine kıyasla daha bağımsız bir alternatif olduğu için işleri biraz farklı yapsalar da topa sahip olmadıklarında karşı pres (counter-pressing) ile eşleşleşen yüksek enerjili futbol ilkeleri benzer.

Modern Alman teknik direktörlüğün öncü ismi Ralf Rangnick'in ikili üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu durum şaşırtıcı olmamalı.

Eski Schalke ve RB Leipzig menajeri Rangnick, 'gegenpressing'in ilk gerçek temsilcisi olarak kabul ediliyor ve Rangnick, Tuchel, Ulm için oynarken 25 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığında Maviler'in menajerini teknik direktörülük için ikna eden kişiydi.

Şu anki Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da Rangnick'ten alıntı yapıyor, ancak Klopp'un Rangnick ile ilişkisi biraz farklı; Liverpool menajeri daha dolaylı yoldan bir öğrencisi.

"Ralf, Bundesliga'nın bir parçasıyken kesinlikle değişimler yaptı," en iyi dönemlerinde hem Rangnick hem de Tuchel ile çalışan Andreas Beck, Goal'e bu sözleri söylemişti.

"Hoffenheim'da bu inanılmaz presleme oyununu oynadık."

"Nefes almaya vaktinizin olmadığı her zaman topun peşinde koştuğunuz bir hücum tarzıydı. Sezonun başında ligin zirvesinde olmak için savaşıyorduk. Hoffenheim'ı kimse bilmiyordu ve yaptığımız yeni bir şeydi."

"Evimizde Jürgen Klopp'un Dortmund'u ile oynadık ve 4-1 kazandık [Eylül 2008'de]. Klopp'un daha sonra "onlar gibi oynamamız gerekiyor" dediğini hatırlıyorum."

O maçtan sonra Klopp'un takımları genellikle karşı ataklarda daha fazla oynamaya çalıştılar ve hem Dortmund hem de Merseyside'daki zaferleri de taktiksel gücünün kanıtı oldu.

Bununla birlikte, topa sahip olmaya tempodan daha fazla önem veren Tuchel, PSG'de bulunduğu süre boyunca dört büyük kupa ve Dortmund ile DFB-Pokal'ı kazanmasına rağmen, antrenörlük anlayışını tam ve başarılı bir şekilde yansıtan üst düzey bir takım oluşturmaya çalışıyor.

Nitekim, tartışmasız olarak en büyük başarısı Mainz'in başındayken geldi ve onlarla birlikte ilk sezonunda Bundesliga'ya terfi etti. İki yıl sonra ligi beşinci sırada bitirip Mainz'i Avrupa Ligi elemelerine götürdü.

Mainz'de Tuchel yönetiminde oynayan Niki Zimling, Goal'e "Tuchel, bireysel olarak belki en iyi oyuncular olarak değerlendirilemeyeceğimizi ama bir takım olarak özel olabileceğimizi fark etmemizi sağladı." dedi.

"Birbirimizi zorladık ve her gün antrenmanda ve sahada birbirimizden yüzde 100'ümüzü aldık."

"Bu kültür fark yarattı. Kulübe her geldiğimde, elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini veya başka birinin yerimi alacağını düşündüm. Benim için kulüp kariyerimin en iyi ve en yoğun yılıydı."

Tuchel'in Chelsea'deki olaylara karşı da benzer bir damga koyduğu hissi kesinlikle var. Tanıttığı 3-4-1-2 sistemi ile Timo Werner, Marcos Alonso ve Callum Hudson-Odoi gibi isimler Frank Lampard yönetimindeki bireysel sorunlarından sonra en iyi performanslarını elde ediyorlar.

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e karşı kazanılan zafer, Maviler'in ilerleme kaydettiklerini ve Liverpool karşısında karşılaşmaya bir puan önde girdikleri anlamına geliyor.

Benzer tarzlara ve arkadaşlığa sahip iki antrenör ana bir alanda farklılık gösteriyorlar.

Klopp ile kıyaslandığında soğukkanlı ve zeki birisi olarak görülmesi kaçınılmaz ama bunlar ne olursa olsun Tuchel'in kişiliğine kesinlikle uyan sıfatlar.

Klopp hem oyuncular hem de taraftarlar tarafından her zaman sevilen kişi olsa da, Tuchel tutkulu olmasına rağmen meslektaşının iletişim becerilerine sahip değil.

Mainz, Dortmund ve PSG'deki bazı üstleriyle tartışmalar yaşadı ve şimdiye kadar Stamford Bridge'de parçalanmış bir kadroyu birleştirmeyi başarmış olsa da Tuchel'de her zaman işlerin çabuk bozulabileceği yönünde endişeler yaşatır, bu onun doğası.

Bu nedenle onu Klopp'tan daha az mutlu, şanslı ikinci kişi olarak nitelendirmek haksızlık olur. Chelsea Menajeri, Rangnick'in öğretilerini kendi yöntemiyle kullanan biri.

Bunun Premier Lig başarısı anlamına gelip gelmediği uzun vadede görülecek ancak erken sinyaller umut verici.