Thomas Tuchel: N'Golo Kante takımımızda olduğu için çok mutluyum

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Fransız orta saha oyuncusunun yükselen performansına dikkat çekti.

Liverpool'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Chelsea'de N'Golo Kante gösterdiği performansla galibiyette önemli rol oynamıştı. Maviler'in Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel, Fransız yıldızdan övgüyle bahsetti.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Chelsea, Mason Mount'un golüyle 1-0 kazandı. Orta sahada oynatmak için Kante, Jorginho ve Kovacic gibi pek çok seçeneğe sahip olan Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'i bu durum oldukça mutlu ediyor.

Thomas Tuchel neler dedi?

47 yaşındaki Alman çalıştırıcı orta alan oyuncularının ve Kante'nin performansından dolayı mutluluğunu ifade etti.

"Takımımızda olduğu için çok mutluyum. Sakatlıktan döndüğü için Milli Takım arasından önce oynayacağımız her maçta 90 dakika oynamayacak. Onu idare edeceğiz. Fizyoterapistlerle çalışacak.

Milli Takım arasında kadar formda olmasına dikkat etmeliyiz. Geri dönüşünü tamamladığında her maçta ona güvenebileceğimiz bir seviyede olmasını istiyoruz.

Onun, Jorginho ve Kovacic ile birlikte takımımda olmasından dolayı çok mutluyum. Maçları kazanmak için ihtiyacımız olan seviye bu. Hepsinden çok memnunum"

Christensen de övgü aldı

Liverpool'a karşı maçın adamı gösterilecek kadar iyi bir performans gösteren Andreas Christensen'in performansı da Thomas Tuchel'in dikkatini çekmişti. Thiago Silva'nın da sakatlıktan dönecek olmasıyla Alman çalıştırıcı savunmanın ortasında kimi oynatacağı konusunda zor bir karar verecek.

Tuchel, Christensen'in performansıyla ilgili de yorum yaptı. "Cesur, zeki ve büyük bir özgüvenle oynuyor. Performansının yükselmesinden kesinlikle çok memnunum. Takım performansımızın büyük bir parçası oldu"

Premier Lig'de ilk 4 yarışında son durum nedir?

Anfield'da Liverpool'u mağlup eden Chelsea, ilk 4 sıraya girerek Şampiyonlar Ligi potasına yerleşti ancak, sırada Everton ve West Ham United gibi sezonun dikkat çeken iki takımıyla iki zorlu karşılaşma oynayacaklar.

Tuchel, gelecek maçta karşılaşacakları Everton'a dikkat çekti. "Sezona çok güçlü bir başlangıç yaptılar. Anfield'da kazanarak ivmelerini devam ettirdiler. Çok güçlü bir kadroya sahipler.

Güçlü forvetleri ve James Rodriguez gibi tehlikeli bir 10 numaraları var. Kenarda Carlo Ancelotti gibi tecrübeli bir menajer bulunuyor. Carlo, performansı nasıl devam ettireceğini iyi biliyor.

Everton maçında kazanabilmek için üst düzey performansa ihtiyacımız var ve Stamford Bridge'te bunu yapmak istiyoruz"