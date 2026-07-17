Tuchel sorunu kabul ediyor ve İngiltere bedelini ödüyor... Üç Aslan'ın rüyası neden çöktü?

İngiltere bir kez daha zaferin eşiğinde buldu kendini ve bir kez daha, kaçırılan fırsatlarla dolu uzun bir geçmişe eklenecek yeni bir hayal kırıklığıyla turnuvadan ayrıldı. "Üç Aslan" güçlü bir karakter, mücadeleci bir ruh ve en zor anlarda geri dönüş yapma yeteneği sergilese de, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynanan maç, bir maçın kaybından daha derin bir sorunu ortaya çıkardı; Bu sorun, küçük detayların şampiyon ile mağlup arasındaki farkı belirlediği durumlarda, milli takımın büyük rakipler karşısında kendi karakterini ortaya koyma yeteneğiyle ilgiliydi.

Teknik direktör Thomas Tuchel’in yaptığı açık sözlü açıklamalar, İngiliz milli takımının gerçek seviyesi ve şampiyonluklar kazanmak için sadece mücadele ruhunun yeterli olup olmadığı ya da takımın dünya futbolundaki büyük güçlerin sahip olduğu teknik kalite ve bütünlükten yoksun olup olmadığı konusunda geniş bir tartışmanın kapısını açtı.

Thomas Tuchel, İngiltere milli takımının zihniyetinin harekete geçirilebileceğini ve pazarlanabileceğini, ancak baskıların doruğa ulaştığı büyük maçlarda istikrarı koruyup güvenilir bir performans sergileme yeteneğinin pazarlanamayacağını belirtti.

Alman teknik direktörün bu açıklamaları, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından verdiği samimi bir röportajda geldi. Bu maçta, takımının tur atlamasına rağmen performansını sert bir şekilde eleştiren Tuchel, sonucun oyuncuların sergilediği gerçek performansı yansıtmadığını vurguladı.

Daha sonra İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada ise “Oyunun gidişatını kontrol etmek ve top hakimiyetini sağlamak belki de bizim DNA’mızda yok” dedi.

Ancak yarı finalde Arjantin karşısında yaşanan geç çöküş, İngiltere’yi 1966’da Wembley Stadyumu’nda kazandığı tarihi şampiyonluktan bu yana ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşmaktan mahrum bıraktı ve milli takımı on yıllardır takip eden aynı soruları yeniden gündeme getirdi.

Bu hayal kırıklığı, Avrupa Şampiyonası finallerinde yaşanan iki yenilgi ve 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan’a karşı alınan mağlubiyeti de içeren bir dizi acı başarısızlığa eklendi; bu da İngiltere’nin hâlâ zafere çok yaklaşmasına rağmen onu kucaklayamayan o takım olduğu izlenimini pekiştiriyor.

Şüphesiz ki mücadele ruhu, gösterilen çaba ve belirleyici anları yaratma yeteneği, hepsi övgüye değer unsurlardır; ancak bunlar tek başına şampiyonluklar kazanmak için yeterli değildir ve İngiliz deneyimi bunu bir kez daha kanıtlamıştır.

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İngiltere’nin genel kalitesi mi eksik?

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki serüveni, büyük ölçüde kaptanı Harry Kane ve yıldızı Jude Bellingham’ın olağanüstü performanslarına dayanıyordu. İngiltere milli takımının turnuvada attığı 14 golün 12’sini bu ikili, her biri altı gol atarak kaydederken, diğer iki golü ise Marcus Rashford ve Anthony Gordon attı.

Buna karşılık, Tuchel, hastalık ve sakatlıklar nedeniyle Arsenal'den Declan Rice ve Bukayo Saka ikilisinin tam olarak forma giyememesinden muzdaripti ve bu durum, büyük ölçüde güvendiği sistemini olumsuz etkiledi.

John Stones, 32 yaşına rağmen hâlâ olağanüstü bir performans sergiliyor; ancak milli takımın geri kalan oyuncuları, fark yaratma yeteneğinden çok sağlamlık ve disiplinle öne çıkıyor.

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi İspanya’nın, hücumda yeteneklerle dolu Fransa’nın ya da Lionel Messi’nin liderliğindeki olağanüstü bir karaktere sahip Arjantin’in aksine, İngiltere’nin tüm hatlarında aynı üst düzey kaliteye sahip olduğu söylenemez.

Bu nedenle İngiltere milli takımı, birçok maçında hakimiyet kuran bir takım oyunundan ziyade bireysel parıltılara daha fazla güvenmek zorunda kaldı. 32'li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında geriye düştüğünde, Harry Kane son dakikalarda attığı iki golle takımı kurtardı; çeyrek finalde Norveç karşısında geriye düştüğünde ise Bellingham, iki kritik golle takımı geri dönüşe taşıdı.

Belki de tam da o anlarda Tuchel gerçek düşüncelerini ortaya koydu; oyuncularının karakterini övdü, ancak takımın sergilediği teknik kaliteye yönelik açık eleştirisini de gizlemedi.

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Önemli galibiyetler... ama ikna edici değildi

İngiltere milli takımı, olağanüstü bir taraftar atmosferinin hakim olduğu Azteca Stadyumu’nda Meksika’ya karşı aldığı büyük galibiyetin ardından övgüyü hak ediyor; ancak soru şu: Performans gerçekten ikna edici miydi?

Cevap zor görünüyor. 4-2 galibiyetle sonuçlanan Hırvatistan’la oynanan açılış maçının ikinci yarısındaki 30 dakikalık olağanüstü performans dışında, İngiltere milli takımı şampiyonluk mücadelesine yakışır istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Hatta, Kane devreye girip durumu kurtarmadan önce, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında utanç verici bir şekilde turnuvadan elenmekten sadece çeyrek saat uzaktaydı.

Rice ve Elliot Anderson’ın orta sahada büyük bir deneyime sahip olmalarına rağmen, takım top hakimiyetini iyi kuran ve kendi ritmini dayatan rakiplerle karşılaştığında açıkça zorlandı.

Tuchel, top hakimiyetinin modern futbolda belirleyici bir unsur olduğunu kendisi de vurguladı, ancak bu özelliğin İngiliz milli takımının karakterinin doğal bir parçası olmadığını kabul etti.

Tuchel, “Belki de İspanyollar, Arjantinliler veya Brezilyalılar gibi, topu ele geçirme ve oyunun gidişatını kontrol etme yeteneği bizim DNA’mızda yok; bu da büyük bir sorun” dedi.

Ve ekledi: “Oyuncularımızın yeterli kaliteye sahip olduğuna hâlâ inanıyorum; bunu her gün antrenmanlarda ve her kampta görüyorum.”

Buna rağmen, milli takım büyük takımlar karşısında kendi oyun stilini ortaya koyamadı; bu durum, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan’ın İngiltere’ye karşı gösterdiği bariz üstünlüğü akıllara getirdi.

İngiltere’yi sadece daha zayıf rakipler karşısında parlayan bir takım olarak tanımlamak biraz acımasız görünebilir, ancak büyük maçlardaki sonuçları hâlâ pek çok soru işareti yaratıyor.

Belki de en acımasız istatistik, Anthony Gordon’un 55. dakikada Arjantin karşısında öne geçiren golü attığı andan itibaren, Lautaro Martínez’in uzatma dakikalarında attığı ölümcül golüne kadar İngiltere’nin top hakimiyet oranının sadece %12’ye ulaşmış olmasıdır.

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Tuchel, felsefesini değiştirmeli mi?

Tuchel, İngiltere milli takımını Premier Lig’de yaygın olan modele göre şekillendirdi; dörtlü savunma hattı, iki defansif orta saha oyuncusu, oyun kurucu pozisyonunda Bellingham ve iki kanat oyuncusuna dayalı bir sistem kurdu.

Bu tarz, Premier Lig’de başarılı olabilir, ancak turnuvanın kaderini belirleyen ince teknik detayların ön plana çıktığı Dünya Kupası mücadelelerinde yeterli görünmüyor.

İngiltere milli takımı fiziksel güce ve taktiksel disipline sahip olsa da, Kane ve Bellingham dışında büyük maçlarda fark yaratabilecek yeterli sayıda oyuncudan yoksun.

İşte İngiliz Futbol Federasyonu için asıl endişe kaynağı da budur; zira geçtiğimiz yıllarda denenmiş çözümlerin çoğu bu kısır döngüyü kırmada yetersiz kalmıştır.

Tuchel, milli takımı iki kez Avrupa Şampiyonası finaline ve bir kez Dünya Kupası yarı finaline taşıyan, ancak taktiksel ihtiyatlılığı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Gareth Southgate’in tam zıttı olarak göreve geldi.

Beklentiler, Alman teknik direktörün takıma daha cesur bir hücum anlayışı kazandıracağını ve sonunda takımı şampiyonluğa taşıyacağını gösteriyordu.

Ancak ironik bir şekilde, Tuchel, yarı finalde Arjantin karşısında öne geçtiğinde geri çekilip skoru korumayı tercih etti; bu da tam da Southgate’in uzun süredir eleştirildiği taktikti.

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Sebep oyuncu seçimleri miydi?

Tuchel, kadro seçimlerinde yetenek yerine gerçekçiliği tercih etti; Trent Alexander-Arnold’u erken bir aşamada kadro dışı bıraktı, form düşüşü yaşayan Cole Palmer ve Phil Foden kadroda yer almadı, Nottingham Forest’ta geçirdiği muhteşem sezona rağmen Morgan Gibbs-White’ı da göz ardı etti.

Turnuvanın bazı aşamalarında, milli takımın, pas kalitesi ve çeşitliliği sayesinde topu elinde tutabilen ve oyunun ritmini kontrol edebilen Adam Warton gibi bir oyuncuya en çok ihtiyaç duyduğu görülüyordu.

Crystal Palace oyuncusu, milli takım kariyerinin henüz başlarında olsa da (milli takımda sadece dört maça çıktı), büyük maçlarda olgunluğunu kanıtladı ve takımının FA Kupası ile Avrupa Konferans Ligi şampiyonluklarına katkıda bulundu.

Ancak sorun hâlâ devam ediyor; çok az kişi Rice veya Elliott Anderson’ı ilk on birden çıkarmayı tercih edebilir, ayrıca Bellingham da pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Ancak gerçek şu ki, Tuchel’in yeni çözümler ve farklı bir yaklaşım bulması gerekiyor; zira mevcut sistem, bir kez daha İngiltere’nin hedeflerini tarihi bir başarıya dönüştürmeyi başaramadı.