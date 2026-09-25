İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, yıldız oyuncusu Cole Palmer'ın tekrarlayan yokluğundan duyduğu büyük rahatsızlığı gizlemedi ve Chelsealı oyuncuya, Üç Aslanlar kampından yeniden çekilmesinin ardından sert ve doğrudan bir mesaj gönderdi.

Tuchel, yarın cumartesi günü Wembley Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi'nin açılışında oynanacak İspanya karşılaşması öncesinde düzenlediği ateşli bir basın toplantısında, Palmer'ın kendini kanıtlamak için altın değerinde bir fırsatı daha kaçırdığını söyledi.

24 yaşındaki Palmer, Chelsea ile sezona yaptığı olağanüstü başlangıcın ardından Tuchel'in planlarına güçlü bir şekilde geri dönmüştü; bu süreçte 7 maçta 4 gol atıp 2 asist yaparak İspanya, Çekya ve Hırvatistan karşılaşmaları için davet edilmiş, bu yılın başlarında sakatlıklardan kaynaklanan form düşüşü nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmıştı.

Ancak genç forvet, kas sakatlığı nedeniyle yeniden çekilmek zorunda kaldı ve bu durum Alman teknik direktörün öfkesini patlattı.

Tuchel gazetecilere sert bir tonda şunları söyledi: "Bu, kaçırılan bir başka fırsat. Çok fazla fırsat kaçırıyor, bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Sakatlıklar nedeniyle birçok kampı kaçırıyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ben yalnızca takımımda kendi gözlerimle gördüğüm ve izlediğim şeye güvenmek istiyorum ve bunun için oyuncunun kampta olması gerekiyor. Kampta değilse, oyuncunun kendini kanıtlaması gereken daha yüksek bir seviye var ki bu seviyeye de ancak ben ve ekibim sahada olduğumuzda ulaşılabilir. Bu, kaçırılan bir fırsat."

"Yük hafifletme" iddialarına ateşli yanıt

Tuchel, milli takım teknik ekibinin Palmer'ın kamptan ayrılmasına izin vererek onun üzerindeki yükü hafiflettiğine dair imalara şiddetle karşı çıktı; özellikle de Palmer'ın milli takıma katılmadan önce Chelsea ile Brentford karşısında 90 dakikanın tamamını oynamış olması nedeniyle.

Şu açıklamayı yaptı: "Rahatsızlık ve ağrı çekerek oynuyor ve bunu yaşarken en üst seviyede oynayamıyor. Chelsea'ye bunu bildirdik ve benim anladığım da bu. Biz oyuncuların yükünü hafifletmiyoruz."

Tuchel kararlı mesajını sürdürdü: "Bu bir milli maç arası değil, aksine oyuncuların birlikte antrenman yapmaktan ve bir arada olmaktan hoşlandığı rekabetçi bir ortam. Bunu biz kurduk ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Oyuncuların gelmek istemediği hissinin sızmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz İngiltere için oynamayı şiddetle isteyen oyunculara odaklanıyoruz."

Bu açıklamalar, FIFA'nın eylül ve ekim ara dönemlerini birleştiren revize takvimi kapsamında üç hafta süren ilk milli maç arasının başlamasıyla geldi.

İngiltere, A3 Grubu'ndaki yolculuğuna cumartesi günü Wembley'de dünya şampiyonu İspanya'ya karşı ateşli bir karşılaşmayla başlıyor. Ardından 29 Eylül'de Çekya ile karşılaşmak için Prag'a gidecek, sonra 3 Ekim'de Rijeka'da Hırvatistan ile karşılaşacak ve üç gece sonra yeniden Wembley'de Çekya'yı ağırlayacak.











