Tuchel: Neymar ve Mbappe büyük ihtimalle oynayacaklar

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Neymar ve Mbappe’nin Galatasaray maçında sahada olabileceklerini söyledi.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında PSG deplasmanına çıkacak. PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel bu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Gruptan çıkmayı garantiledikleri için rahat bir konumda olduklarını söyleyen Tucel, “Zor bir gruptu. Gruptan çıktığımız için rahatız. Ancak Galatasaray’ın durumu, zor bir maça çıkacağımız gerçeğini değiştirmez” dedi.

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Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tuchel, Neymar ve Mbappe’nin de karşılaşmada forma giyebileceklerini ifade etti. Tuchel, “Belki biraz rotasyon yapabiliriz. Ancak Neymar ve Mbappe büyük ihtimalle sahada olacaklar. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Sahada iyi bir takım olmalı” diye konuştu.

Mbappe'nin maçında oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki sorulan Tuchel, “O çok karakterli bir oyuncu. Her zaman kazanmak istiyor. Oyundan alınması benim kararımdı. Hem benim kararıma hem de yerine oynayacak oyunculara saygılı olması gerekiyor. Oyuncuların oyundan çıkmayı sevmediklerini biliyorum. Üzülüyorlar ancak bir dakika sonra olanları unutabiliyorlar. Ben antrenör olarak elimden geleni yapıyorum. İstediğim oyuncuyu çıkarma yetkisine sahibim” dedi.

Galatasaray maçında sahaya süreceği takımı antrenmandan sonra belirleyeceğini de belirten Alman teknik adam, “Sezon boyu çok oynamış oyuncuların hepsini sahaya sürüp riske etmek istemiyoruz. Kadroyu dikkatli şekilde seçmeliyiz. Herkes oynamak istiyor. Neymar da istiyor. Cavani, son maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Biraz moralsiz ancak oynamak için istekli. Antrenman eksiği var ama yarın ona da şans verebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.