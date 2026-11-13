Tuchel, İngiltere'yi İspanya karşısında Arjantin'in hatasını tekrarlamaması konusunda uyardı

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İspanya karşısında galibiyet elde etmek istiyorlarsa, oyuncularını Arjantin karşısında yaptıkları hataları tekrarlamamaları konusunda uyardı. Tuchel, maça hücum zihniyetiyle çıkmanın ve büyük milli takımlar karşısında kazanabileceklerini kanıtlamanın gerekliliğinin altını çizdi.

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İngiltere Milli Takımı, pazar günü Riyadh Air Metropolitano'da dünya şampiyonu İspanya karşısında son derece zorlu bir sınava hazırlanıyor. İspanya, 43 maçlık yenilmezlik serisiyle bir rekora sahip.

İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Wembley'de İngiltere'yi daha önce mağlup etmişti. Ancak Madrid'de oynanacak olan bekledik karşılaşma, grup liderini belirleyecek kritik bir maça dönüştü, İngiliz "Mirror" gazetesine göre.

Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın bu maça kendi güçlü yönlerine güvenerek, İspanya'yı yenebileceğine inanarak ve hücum anlayışıyla çıkması gerektiğini düşünüyor.

Mesele sadece bununla sınırlı değil; aynı zamanda en iyi milli takımları geçmek için gereken özgüvene sahip olmak ve geleceğe yönelik İngiltere'nin büyük rakipler karşısında galibiyetler elde edebileceği yönünde net bir mesaj vermekle de ilgili.

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Tuchel şunları söyledi: "Burası devasa bir stat ve istisnai bir fırsat. Nasıl yenileceğini unutmuş bir milli takımla karşılaşacağız, bu yüzden öncelikle en üst seviyede bir performans sergilememiz gerekiyor. Eğer bunu başarırsak, bize büyük bir moral desteği sağlayacaktır."

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Şunları ekledi: "İspanya'ya kendi sahasında oynarken galibiyeti kesin bir sonuç olarak görmek mümkün değil, ancak zihniyetin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün galibiyet elde ettik ve bu da bu maça çıkışımızı, galibiyeti elde etmemiş olsaydık yaşanacak olandan tamamen farklı kılıyor."

Devam etti: "O ilk adımdı ve şimdi kendi sahamızda sergilediğimiz zihniyetin aynısıyla oynamamız, onlara karşı hücuma geçmemiz ve maçı fiziksel bir mücadeleye dönüştürmeye çalışmamız, güçlü yönlerimizi rakibe dayatmamız önemli. Görmek istediğimiz şey bu."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiç kimse bir futbol maçının sonucunu önceden tahmin edemez, ancak bahsettiğin o zihniyeti, mücadele ruhuyla birlikte ortaya koymamız önemli ve bunu yapacağız. Bunu ortaya koyabileceğimizden tamamen eminim."

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda harika bir yol kat etmiş, ancak yarı finalde Arjantin'e yenilerek umutları sönmüştü; oyuncular geriye çekilmiş ve inisiyatif alma yeteneklerini kaybederek rakip karşısında teslim olmuşlardı.

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Ancak İngiltere Milli Takımı o günden bu yana üçüncülük maçında Fransa'yı yenmeyi başardı; ardından Wembley'de İspanya'ya 3-2 mağlup oldu, sonra Çekya'yı geçti ve Rijeka'da Hırvatistan'ı 7-0 ezdi, perşembe akşamı ise Wembley'de Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan Milli Takımı karşısında yeni bir galibiyet elde etti.

Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın "yazdan bu yana ileriye doğru büyük adımlar" attığını ve özlemini duyduğu finale ulaşmayı başardığını düşünüyor; bu da önümüzdeki karşılaşmayı oyuncular üzerinde muazzam bir baskı oluşturan büyük bir etkinlik haline getiriyor.

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Alman teknik direktör şunları söyledi: "Kapasitemizin sınırlarını aşmamız ve gerçek yerimizi bilmemiz gerekiyor. Hepimiz ilk maçta daha iyi bir sonucu hak ettiğimizi hissediyoruz, bu yüzden ikinci karşılaşmada kaybettiğimizi geri kazanmak istiyoruz."

Şunları ekledi: "İstenen seviyeye ulaştığımızı ve pazar günü galibiyet için hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bunu başarmanın neyi gerektirdiğini biliyorum ve hiç kimse sonucu asla garanti edemez, ancak bunun kat ettiğimiz ilerlemeyi sınamak, kapasitemizin sınırlarını aşmak ve projemizin başarabilecek güçte olduğunu kanıtlamak için doğru an olduğunu görüyorum."

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Tuchel ayrıca İspanya Milli Takımı'nın gücünün endişe uyandırabileceğini, ancak bunun onu yenilmesi imkansız bir rakip yapmadığını düşünüyor; Wembley'deki önceki karşılaşmanın dengeli geçtiğini ve İspanya 2-1 önde iken Harry Kane'in bir penaltıyı kaçırdığını, bunun da İngiltere'ye geri dönmek için gerçek bir fırsat verdiğini belirtiyor.

Tuchel şöyle devam etti: "Maçın atmosferine girmemiz biraz zaman aldı ve belki de bu bizim şimdiye kadarki en kötü başlangıcımızdı; büyük özgüvene sahip bir milli takım karşısında erken bir gol yedik, ancak enerjimizi geri kazanıp bizi beraberlik golüne taşıyan güçle oynamaya başladığımız anda daha güçlü hale geldik."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi bir ikinci yarı ortaya koyduk ve Harry'nin penaltıyı kaçırması tuhaftı; belki de o bizim için kritik andı, çünkü ardından son derece güçlüydük ve 3-1 öne geçmeyi hak ettik. O gün rakibin bize karşı geri dönmesi çok zordu."

Devam etti: "O maçta kendi sahamızın yarısında birçok etkili bireysel hata yaptık, ancak maçlara, hatta İspanya'nın maçlarına derinlemesine bakarsak, Hırvatistan karşısında paslaşmada bazı kritik hatalar yaptıklarını, ancak bunun cezasını çekmediklerini görürüz."

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Şöyle devam etti: "İspanya, Hırvatistan karşısında rakibinin birçok tehlikeli fırsat yaratmasına izin verdi, buna rağmen sonunda galibiyet elde etmeyi başardı, bu yüzden yenilmesi imkansız bir milli takım yoktur."

Tuchel açıklamalarını şöyle tamamladı: "İstisnai bir performans ortaya koymamız gerekiyor; büyük bir özgüvene sahibiz ve sürekli gelişiyoruz. Tam olarak hedeflediğimiz aşamaya ulaştığımızı düşünüyorum ve geçen karşılaşmada kaybettiğimizi geri kazanmak için bir fırsatımız olduğunu hissediyoruz."