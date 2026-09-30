İngiltere Milli Takımı'nın Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Çekya karşısındaki maça çıkmadan önce İngiltere kadrosundaki Manchester City oyuncularıyla iletişim kurmadığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Bu açıklama, Premier Lig'in kulüp aleyhine ciddi mali ihlaller nedeniyle mahkumiyet kararı verildiğini teyit etmesinden sadece saatler sonra geldi.

İngiltere Milli Takımı, dün akşam UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında Çekya deplasmanından (2-0) değerli bir galibiyetle döndü. Bu galibiyet, ilk haftada İspanya'ya (3-2) yenilmesinin ardından geldi.

İngiltere Milli Takımı kampındaki Manchester City oyuncularını (takımla seyahat eden Elliot Anderson, Marc Guehi ve Nico O'Reilly) sarsması muhtemel olan bu deprem etkisi yaratan haberlere rağmen, Tuchel maçın bitiş düdüğünün ardından 115'i aşan suçlamaların aklında olmadığını açıkladı.

Tuchel, Guehi, Anderson ve O'Reilly ile konuşup konuşmadığına dair bir soruya BBC Radio 5 Live'a şöyle yanıt verdi: "Şu an vicdan azabı duyuyorum. Doğrusu konuşmadım, çünkü sadece burada halletmemiz gereken her şeye ve takımı hazırlamaya odaklanıyorum."

Taraftarlar, özellikle Guehi ve O'Reilly'nin Fortuna Stadyumu'nda cep telefonlarından bir ses kaydını dinlerken fotoğraflarının çekilmesinin ardından, dikkatlerini neyin çektiğini merak etti.

Oyuncuların neyi dinledikleri (eğer bir şey dinliyorlardıysa) teyit edilmemiş olsa da, kulübün CEO'su Ferran Soriano, kuruluşun 1.000 çalışanıyla paylaşılan bir video yayınlayarak Premier Lig'deki bir "komplo teorisi" ortasında kulübün masumiyetini vurguladı.

Prag'daki bitiş düdüğünün ardından Tuchel, "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre Jude Bellingham'ın İngiltere Milli Takımı'nın gelecekteki kaptanı olarak Harry Kane'in yerini alabileceğine de işaret etti.

Bellingham, maçın bitmesine 20 dakika kala kaptan Kane'in yerine geçtiğinde kaptanlık pazubandını takmıştı.

İngiltere teknik direktörüne bunun geleceğe dair bir ipucu olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Bu maçların sonunda takımın kaptanıysan, kesinlikle kalıcı kaptan olabilirsin."

Şunları ekledi: "Bu bir ödül. Güzel bir şey. Sanırım şu an bizimle olmayı seviyor. Benim hissettiğim bu."

Devam etti: "Bugün onun rolü hakkında biraz konuştuk ve belki 30 dakikanın yeterli olacağını söyledik, çünkü bu sezon bu kısa maç periyodunda oynamadı. Daha önce bunu yaptı ama bu sezon değil, bu yüzden bunu deneyen ilk kişi olmak istemedik."

Şöyle sürdürdü: "Ama bu kısa sürede bile, kendine güvendiğini ve hatta yedek kulübesinden yardım etmekten mutlu olduğunu görebilirsiniz."

Tuchel ayrıca, Bellingham'ın maçın sonunda hafif bir sakatlık bildirdiğini açıkladı. İngiltere Milli Takımı Cumartesi günü Hırvatistan'da oynayacak, ardından önümüzdeki Salı günü Çekya'yı ağırlayacak.

Tuchel açıklamalarını şöyle tamamladı: "Umarız durumu ciddi değildir ve seçilebilir olur."



