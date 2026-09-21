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Tuchel, İngiltere kadrosunda beklenmedik bir krizle karşı karşıya

T. Tuchel
C. Palmer
M. Rashford
K. Mainoo
İngiltere - İspanya
İngiltere
İspanya
UEFA Nations League A
Çek Cumhuriyeti - İngiltere
Çek Cumhuriyeti
Hırvatistan - İngiltere
Hırvatistan
Almanya
İngiltere
İspanya
Çekya
Hırvatistan

Chelsea'nin yıldızı sakatlık nedeniyle yok riski altında, Manchester United'ın ikilisi de tehlikede

Thomas Tuchel'in UEFA Uluslar Ligi maçları için açıklayacağı kadronun ana hatları henüz netleşmeden, İngiltere Milli Takımı'nın etrafını şüpheler sarmaya başladı; öne çıkan bazı isimlerin önümüzdeki uluslararası ara dönemine katılamama ihtimali gündemde.

Son Dünya Kupası'nda Fransa'yı üçüncülük maçında 6-4 gibi heyecan verici bir sonuçla mağlup ederek üçüncü sırada yer alan İngiltere Milli Takımı, önümüzdeki haftalarda İspanya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Cole Palmer'ın Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından "Üç Aslanlar"ın kadrosuna geri dönmesi öne çıkan olumlu haberlerden biriydi; ancak Chelsea'nin yıldızı önümüzdeki uluslararası ara döneminde forma giyemeyebilir.

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Fransız "Foot Mercato" sitesinin "The Athletic" gazetesine dayandırdığı habere göre, teknik heyetin Palmer'ın maç yükünü hafifletmek ve kısa bir süre içinde çok sayıda karşılaşmaya çıkmasını önlemek istemesi nedeniyle oyuncunun milli takım kadrosundan çekilmesi bekleniyor.

Soru işaretleri Palmer ile sınırlı kalmıyor; Manchester United'ın ikilisi Marcus Rashford ve Kobbie Mainoo'nun önümüzdeki uluslararası maçlarda forma giyip giyemeyecekleri de şüpheler arasında.

Dolayısıyla Tuchel, birden fazla önemli oyuncunun İngiltere'nin önümüzdeki karşılaşmalarında yer alamama ihtimali karşısında, uluslararası ara dönemi başlamadan önce kadrosunda yeni değişiklikler yapmak zorunda kalabilir.

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