İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İspanya karşısında 3-2'lik heyecan dolu galibiyetten duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek takımının olağanüstü bir performans sergilediğini ve zaferi hak ettiğini vurguladı. İngiltere, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının altıncı ve son haftasında Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmanın büyük bölümünde üstünlüğünü ortaya koymuştu.

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Tuchel maç sonrası "ITV Sport" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harika bir performanstı, hak edilmiş bir galibiyet, genel olarak daha iyi takımdık ve baştan sona muhteşem bir oyun sergiledik." Alman teknik adam, oyuncularının İspanya Milli Takımı karşısında gösterdiği cesareti, kaliteyi ve mücadele ruhunu övdü.

Alman teknik direktör "BBC" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Eksiksiz bir performanstı, elimizden gelenin en iyisini yaptık ve cesurduk. Moral, enerji ve futbol kalitesi açısından her şey en üst seviyedeydi." Teknik adam, İngiltere Milli Takımı'nın maça gereken şekilde yaklaştığını ve sahip olduğu en iyiyi ortaya koymaya odaklandığını vurguladı.

Tuchel, Elliot Anderson'ın kırmızı kartla oyundan atılması ve İspanya lehine penaltı verilmesi kararına da değinerek şunları söyledi: "Kırmızı kart ve penaltı her zaman büyük bir karardır ve cezanın neden çifte olduğunu anlamak istiyorum." Böylece oyuncunun aynı anda hem kırmızı kartla cezalandırılmasına hem de penaltı verilmesine itiraz ettiğini ortaya koydu.

İngiltere teknik direktörü, takımının sayısal üstünlüğü kaybettikten sonra zorlu bir yarım saat geçirdiğini, ancak bunu maçla ilgili konuşmasının merkezine koymak istemediğini belirterek şunları ekledi: "O andan itibaren geçen 30 dakika uzundu, ama buna odaklanmak istemiyorum. İlk 60 dakikada pek çok olumlu şey vardı."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir takım karşısında yarım saat iki saat gibi hissettiriyor, özellikle on kişiyle oynarken. İşler böyle, kırmızı kart olmasaydı açık ara kazanan taraf biz olurduk." Böylece İngiltere'nin kadrosu eksilmeden maçı tamamlasaydı karşılaşmayı çok daha rahat bir şekilde sonuçlandırabileceğini değerlendirdi.

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Tuchel, oyuncularının son dakikalardaki İspanya baskısına rağmen odaklanmalarını koruyarak galibiyeti hak ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bunu hak ettik, performansımıza ve duruşumuza odaklandık, takımı sergiledikleri oyun için yeterince övemem."

Teknik direktör, İspanya'nın geri dönme girişimleri sırasında yaptığı kurtarışlarla İngiltere'nin önde kalmasına katkı sağlayan kaleci James Trafford'ı övgüyle anarak şunları söyledi: "Harika bir çifte kurtarış yaptı, muhteşem bir maç çıkardı."

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Galibiyetin İngiltere Milli Takımı'nın karakteri konusunda verdiği mesaja ilişkin olarak Tuchel, takımın gerçek cevherini ve zorlukların üstesinden gelme yeteneklerini gösterdiğini belirterek şunları söyledi: "Gerçek cevherimizi ve yeteneklerimizi gösterdik, sınırlarımızı aşmaya her zaman hazırız."

Alman teknik adam, takımın son dönemdeki gelişiminden söz ederek, oyuncuların son iki kampta sergilediklerinin etkileyici olduğunu, ancak kendi ifadesiyle takımın 60 yıldır Dünya Kupası'nda elde ettiği en iyi dereceden (üçüncülük) memnun olmadığını belirtti.

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İspanya karşısındaki galibiyetin göreve geldiğinden bu yana en iyi performansını temsil edip etmediği sorulduğunda Tuchel olumlu yanıt vererek şunları söyledi: "Koşulları, karşısında oynadığımız takımı ve oynadığımız yeri göz önünde bulundurursak, evet."

Önemli galibiyete rağmen Tuchel, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna giden yolu çözdüğünü kabul etmeyi reddederek bir sonraki görevin daha zor olacağını vurguladı ve turnuvayı kazanma şansına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Şimdi çeyrek finalde kazanmak gerekiyor."

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Belirtmek gerekir ki İngiltere, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline grubu lider tamamlayarak, 15 puanla ve yalnızca averaj farkıyla ikinci sıradaki İspanya Milli Takımı'nın önünde yükseldi.