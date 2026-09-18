Tuchel, İngiltere’de büyük isimlere yeni bir şans veriyor

Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold, teknik direktör Thomas Tuchel’in açıkladığı İngiltere kadrosuna geri döndü. İngiltere, Nations League serüvenine 26 Eylül’de başlayacak ve ilk rakibi dünya şampiyonu İspanya olacak. Daha sonra Çekya (2 kez) ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Alexander-Arnold, İngiltere formasıyla son olarak Haziran 2025’te oynadı ve geçen yaz Dünya Kupası’nda yer almadı. Palmer ise Tuchel’in takımında son dakikalarını bu yılın mart ayında aldı.

Alexander-Arnold’un Dünya Kupası kadrosunda yer almaması tartışma yaratmıştı, özellikle de Tino Livramento ile Reece James’in sakatlanmasının ardından. Bu nedenle stoperler Ezri Konsa ile Jarell Quansah sağ bek pozisyonuna kaydırılmak zorunda kaldı.

Tuchel; Phil Foden, Jordan Henderson ve Suudi Pro Ligi’ne giden Ollie Watkins’i kadroya almadı. Eski PSV savunmacısı Jarrad Branthwaite da çağrılırken, oyuncunun bugüne kadarki tek milli maçı Haziran 2024’e dayanıyor. Liverpool’un büyük yeteneği Rio Ngumoha da davet aldı.

İngiltere Teknik Direktörü bu milli maç dönemine 27 oyuncu çağırdı. Nihayetinde kadronun 23 oyuncuya düşürülmesi gerekiyor.

İngiltere’nin tam kadrosu

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Gúehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Hücum: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).