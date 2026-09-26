Tuchel, İngiliz yıldızı eleştirdi: "Onun için kaçırılmış bir fırsat, yine kaçırılmış bir fırsat..."

Thomas Tuchel, Cole Palmer’ın İngiltere Milli Takımı’ndaki devam eden yokluğu hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu. Teknik direktör, Chelsea’nın orta saha oyuncusunun fiziksel şikayetler nedeniyle bir kez daha kadrodan çekilmesini kaçırılmış bir fırsat olarak nitelendirdi.

Palmer ilk etapta İngiltere’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki önümüzdeki dört maçı için kadroya çağrılmıştı, ancak ardından kadrodan çekildi. Chelsea’nın 24 yaşındaki yıldızının yanı sıra Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford ve Tino Livramento da kadrodan ayrıldı.

Tuchel, “Bu kesinlikle Palmer için kaçırılmış bir fırsat. Yine kaçırılmış bir fırsat” dedi. “Çok fazla anı kaçırıyor. Bunun için onu suçlamıyorum. Sadece gerçek şu ki sakatlıklar nedeniyle çok fazla milli takım kampını kaçırıyor.”

Tuchel’in 2025’in başında İngiltere’nin başına geçmesinden bu yana Palmer, milli takım formasıyla yalnızca üç kez sahaya çıktı. Chelsea oyuncusu geçen yazki Dünya Kupası kadrosunda yer almadı ve uzun süredir fiziksel sorunlarla uğraşıyor.

Tuchel, oyuncuları öncelikle milli aralarda kendi gözleriyle gördüklerine göre değerlendirmek istediğini vurguladı. “Eğer kampta değilseniz, üzerimde bir sonraki seviyede izlenim bırakmanız mümkün olmuyor. Bu ancak gerçekten benimle ve bizimle sahada olduğunuzda mümkün.”

Alman teknik adama göre Palmer’ın kadrodan çekilmesinin, yükünün bilinçli şekilde ayarlanmasıyla hiçbir ilgisi yok. “Benim anladığım, rahatsızlık ve ağrıyla oynadığı ve rahatsızlıkla ve ağrıyla en üst seviyede performans gösteremediği yönünde. Bu yüzden kadrodan çekildi ve hem kendisi hem de Chelsea bu konuda bizi bilgilendirdi.”

Tuchel aynı zamanda oyuncuların milli araları bir dinlenme dönemi olarak görmesini istemediğini de net şekilde ifade etti. “Biz yük yönetimi yapmıyoruz. Bu bir ‘international break’ değil. Burası rekabetçi bir ortam, ama aynı zamanda oyuncuların içeri girdikleri anda bulunmak istedikleri bir ortam.”

Bu nedenle teknik direktör, İngiltere kadrosuna ilişkin prensiplerine bağlı kalmayı sürdürüyor. “Bu hissiyat konusunda asla taviz vermeyeceğiz ve oyuncuların gelmek istemediği gibi bir düşüncenin oluşmasını istemiyoruz. Biz, İngiltere için oynamayı kesinlikle isteyen çocuklara odaklanıyoruz.”

İngiltere, yeni UEFA Uluslar Ligi macerasına cumartesi günü son Avrupa ve dünya şampiyonu İspanya’ya karşı sahasında oynayacağı maçla başlayacak.