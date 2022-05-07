Tuchel'in ilk dört endişesi: Chelsea, Şampiyonlar Ligi biletini riske attı

Evinde ağırladığı Wolverhampton'la 2-2 berabere kalan Chelsea, dördüncü Arsenal ve beşinci Tottenham'ın nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

Manchester United beraberliğinin ardından düşme hattındaki Everton'a kaybeden Chelsea, Wolverhampton karşısında da Lukaku'nun iki golüyle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı.

Konuk ekibe bir puanı getiren golleri 79'da Trincao ve 90+7'de Coady kaydetti.

Pazar günü Leeds'i konuk edecek olan Arsenal kazanması halinde Chelsea'yle arasındaki puan farkını bire indirecek. Son dönemin formda ekibi Tottenham da bir maç eksiğiyle Maviler'in altı puan gerisinde.

Tuchel ne söyledi?

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Alman teknik adam puan tablosuyla ilgili endişelerini dile getirdi.

"Maçlarımızı kazanamazsak, üçüncü sırayı kaptırma konusunda endişe oluşması doğal. Ama biz kendi sonuçlarımıza konsantre olmaya devam etmeliyiz."

Tuchel skor avantajına rağmen aldıkları gereksiz risklerin pahalıya patladığını vurguladı.

"Risklerin farkındaydık ve disiplini korumamız gerekiyordu. Oyunculara devre arasında plana sadık kalmaları hatırlatmasında bulundum."

"2-0 öne geçmemize rağmen fazla risk aldık ve kontrataklara davetiye çıkardık. Hem özgüvenimizi zedeledik, hem de gereksiz yere rakibe inanç aşıladık."

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Lukaku ilk 11'e gollerle döndü

Chelsea'nin yıldız golcüsü Lukaku, Tuchel'le yaşadığı sorunların ardından bir süre önce ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

Son dokuz lig maçında sadece bir kez ilk 11'de şans bulan Belçikalı santrafor ligde uzun süredir devam eden gol orucuna da son verdi.

29 Aralık'taki Brighton maçından bu yana Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşayan Lukaku, bu sezon ligde 24 maçta attığı yedi golle beklentilerin bir hayli gerisinde kaldı.