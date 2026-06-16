"Tuchel'in boynu bıçak sırtında"... Gizli bir madde, İngiltere'deki geleceğini tehdit ediyor

İngiltere milli takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine Hırvatistan ile oynayacağı maçla başlamaya hazırlanırken, "Üç Aslan" taraftarlarının beklentilerine uygun sonuçlar elde etmesi için giderek artan bir baskı altında olan Alman teknik direktör Thomas Tuchel'e büyük ilgi gösteriliyor.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) CEO'su Mark Bolingham'ın açıklamalarına göre, kısa süre önce 2028 yılına kadar uzatılan Tuchel'in sözleşmesinde, bu yaz ABD'de düzenlenecek turnuvada hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alınması durumunda görevden alınmasına izin veren bir madde yer alıyor.

Pollingham, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "İngiliz Futbol Federasyonu'nun tüm sözleşmeleri performansla ilgili maddeler içeriyor, ancak bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Gerçek şu ki, birinci sınıf bir teknik direktörümüz var, mükemmel bir iş çıkarıyor ve sözleşmesini iki yıl daha uzatmamız doğaldı."

Bollingham, uzatma kararının İngiltere'de düzenlenecek Euro 2028 turnuvasına yönelik erken hazırlık kapsamında alındığını da sözlerine ekledi ve Tuchel'in bu tür turnuvalarda ortaya çıkan büyük baskılarla başa çıkmak için gerekli deneyime sahip olduğunu vurguladı.

"Daha önceki deneyimlerinde kendini kanıtlamış bir teknik direktörümüz var ve bu hassas dönemde milli takımı yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz" diye devam etti.

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm gözlerin Hırvatistan karşısında ilk gerçek sınavına yöneldiği bu dönemde, Tuchel'in İngiltere'yi Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya ulaştırmasını ve ardından kendi evinde düzenlenecek kıtasal turnuvaya hazırlık sürecine başlamasını umuyor.