Tuchel, “Henderson fiyaskosu”nun ardından İngiltere oyuncularına sıkı bir önlem uyguluyor

Meksika’ya karşı kazanılan zaferin sevinci, İngiltere milli takımı için bir kabusa dönüştü; zira tek bir kutlama anı, kaptan Jordan Henderson’ın 2026 Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyememesine neden oldu ve teknik direktör Thomas Tuchel’i sert bir karar almaya itti.

"Üç Aslanlar", Meksika'ya karşı 3-2'lik heyecan verici galibiyetin ardından ağır bir darbe aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu Henderson (36), sevinçlerini taraftarlarla paylaşmak için reklam panolarının üzerinden atlamaya çalışırken yere düştü ve bileğinde ciddi bir sakatlık geçirdi.

Kutlamayla başlayan olay, saniyeler içinde Henderson’ın Mexico City’deki bir hastaneye sedyeyle nakledilmesiyle sonuçlandı. Henderson, burada geçireceği ameliyat nedeniyle turnuva sonuna kadar sahalardan uzak kalacak.

Thomas Tuchel, BBC'ye şunları söyledi: "Jordan basitçe düştü ve bileğinden yaralandı; bu yaralanma, oyuncunun kariyeri açısından son derece ciddi görünüyor."

BBC’ye göre, bu alışılmadık olay Tuchel’i acil ve kararlı bir önlem almaya itti: Tıbbi ekibin “önlenebilir bir felaket” olarak nitelendirdiği durumun tekrarlanmasını önlemek için, kutlamalar sırasında oyuncuların reklam panolarının üzerine atlamasını yasakladı.

Henderson, sağlık ekibinden birinin eşliğinde bir gece hastanede kaldı; milli takım heyeti ise onsuz Kansas City’deki kampına doğru yola çıktı. Böylelikle İngiltere milli takımı, bir kutlama zıplaması yüzünden soyunma odasındaki en deneyimli oyuncularından birini kaybetti. Bu olay, oyuncuları gelecekte herhangi bir reklam panosuna tırmanmadan önce iki kez düşünmeye zorlayacak.