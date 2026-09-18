İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, önümüzdeki uluslararası ara döneminde UEFA Uluslar Ligi mücadelesine başlamaya hazırlanan Three Lions'ın kadrosuna dair tercihleri hakkında konuştu. Mücadele, bu ayın 26 Eylül'ünde Wembley Stadı'nda İspanya ile oynanacak karşılaşmayla başlayacak, ardından Hırvatistan ve Çekya ile (gidiş-dönüş) maçlar gelecek.

Tuchel, bugün cuma günü düzenlediği kadro açıklama basın toplantısında, Dünya Kupası'nda yer almayan Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold'ı kadroya çağırma sebeplerine değindi. "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Sezona iyi bir başlangıç yaptılar ve hiçbir hata yapmadılar; biz sadece geçtiğimiz dönemde başka oyuncuları tercih ettik ve şimdi yeni bir rekabetle karşı karşıyayız. Cole, kilit paslar ve en önemli goller aracılığıyla o etkileyici rakamlarına yeniden kavuştu ve kendini kanıtlamak için bir isteğe sahip olduğunu düşünüyorum. Aynı şey Trent için de geçerli; kendisi hiçbir zaman hesaplarımızın dışında olmadı ve bu, kampta sağ bek olarak en iyi versiyonunu göstermesi için bir fırsat."

Alexander-Arnold'ın yerini korumak için vereceği rekabetin doğası ve kendisinden beklenen rol hakkında ise Tuchel şunları açıkladı: "Gerekli seviyeyi ortaya koyması gerekiyor çünkü bu açık bir rekabet. Başka oyunculara güvendiğimiz için Dünya Kupası'nda bizimle değildi ve o karara bağlı kalıyorum, ancak artık yeri için mücadele etme vakti geldi. Mücadele etmeye her zaman hazır olduğunu gösterdi ve şimdi bu uzun kamp boyunca bunu kanıtlamak ona kalmış."

Dünya Kupası kadrosundaki isimlerin devamlılığına yönelik planların sakatlıklar nedeniyle aksaması hakkında Three Lions'ın teknik direktörü şu yorumu yaptı: "Kapı, inşa ettiğimiz takım ruhuna bağlılık davranışına ve performansa dayalı olarak her zaman açıktır. Dünya Kupası iskeletinin daha fazla devamlılık göstermesini bekliyordum, ancak birçoğu sakatlık nedeniyle yer alamadı; bu da başka oyunculara öne çıkma fırsatı veriyor. Bizi bu kadar uzaklara taşıyan kardeşlik zihniyetinden ödün vermeyeceğiz ve onları yormamak adına maçlar boyunca kadrolarda çok fazla değişiklik yapmayacağım."

Dünya Kupası'nda üçüncülük-dördüncülük maçında Fransa'yı yenmelerinin ardından büyük milli takımlarla arayı kapatma ve takımın şansları sorulduğunda Tuchel şunları söyledi: "UEFA Uluslar Ligi'ne çıkmak için harika bir başlangıç; elemelerde mükemmel sonuçlar aldık, Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 maç oynadık, 8 galibiyet, 1 beraberlik aldık ve şu ana kadar hâlâ çok acıtan 1 mağlubiyet yaşadık. Bu maçlardan oluşan özel turnuvayı bir kez daha tekrarlamak ve Uluslar Ligi'nde uzaklara gitmek istiyoruz."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim hissimiz, yeni turnuvanın belki de dünyanın en güçlü kadrosuna sahip olan Fransa'yı yenerek başladığı yönünde ve bu galibiyet önümüzdeki aşamanın rotasını belirliyor. Ayrıca dünya şampiyonu İspanya ile aramızdaki farkı kapattığımızı hissediyoruz ve motivasyonlarımız bundan daha yüksek olamaz."

Defans oyuncusu Ben White'ın kadroda yer almama sebepleri hakkında ise Tuchel şunları açıkladı: "Ben White, Arsenal ile harika bir başlangıç yaptıktan ve sağ tarafta Bukayo Saka ile ortaklık kurarak en iyi seviyelerine yeniden ulaştıktan sonra sakatlık nedeniyle çekildi; bu bizim için çok değerli bir şeydi. Ancak Ben'in kötü şansı, çağrı yapıldığındaki o kritik anlarda hep peşini bırakmıyor."

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Sözleşmeye ilişkin hedefleri ve yeniden Dünya Kupası için mücadele etme olasılığıyla ilgili bir soruya yanıt olarak Alman teknik adam şunları açıkladı: "Yıldız yalnızca Dünya Kupası kupasıyla verilir, ancak uzatılan sözleşmem Avrupa Şampiyonası mücadelelerini kapsıyor. Şu anki hedefimiz UEFA Uluslar Ligi kupasını kazanmaya çalışmak ve kendi topraklarımızda düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlık olarak sağlam bir temel üzerine inşa etmek."

Son Dünya Kupası finallerinde Palmer ve Trent'i kadroya çağırmamış olması nedeniyle herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı hakkında ise Tuchel şunları vurguladı: "Kadro tercihlerinden çok memnundum ve birlikte harika yedi hafta geçirdik. Arjantin maçındaki kararlar kritikti ve bir teknik direktör olarak sonuçları her zaman garanti edemezsiniz. Dünya Kupası'ndaki 30 dakikanın, elde ettiğimiz başarıya dair değerlendirmemizin önüne geçmesine izin vermeyeceğim."

Morgan Gibbs-White ve Palmer'dan yerlerini korumaları için beklenen çalışma sorulduğunda Tuchel şuna işaret etti: "Morgan'ın içinde bulunduğu hazır durumu ve Nottingham Forest ile sergilediği belirleyici performansı görebiliyoruz. Kadroya çağrılmak bir şey, sahada performans ortaya koymak başka bir şey; bu nedenle Cole'un varlığını haklı çıkarmak ve ilk on birdeki formasını garantilemek için güçlü rakamlarını göstermesi gerekiyor."

Dünya Kupası'nın ardından İngiltere Federasyonu ile yürütülen değerlendirmenin ve idari uygulamanın doğası hakkında Tuchel gülerek şunları söyledi: "Yaptığım değişiklikler yüzünden beni azarladılar... Sadece şaka yapıyorum! Turnuva boyunca yönetimden tam destek hissettim, hatta Meksika maçından önce bile bana tam güvenlerini teyit ettiler. Birlikte devam edeceğimize dair en ufak bir şüphem yoktu ve deneyimleri geliştirmek için sürekli düşünmek gerekli."

Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından kendisine eşlik eden karışık duygular hakkında Tuchel şunu itiraf etti: "İspanya maçından önce doğru mesajı iletmek için hâlâ çalışıyorum çünkü duygularım hâlâ karışık; taraftarlarda uzaklara gitmemize dair büyük bir inanç yarattık ve bu da elenmenin acısını ikiye katladı. Ancak olumlu yönlerinden biri de ailevi bir ruh ve pes etmeme zihniyeti inşa etmiş olmamız."