İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, Üç Aslanlar'ın kaptanı Harry Kane'e 2026 yılı Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından bir tebrik mesajı gönderdi ve İngiliz forvetin sergilediği performansları anlatacak kelimeler bulamadığını vurguladı.

Bayern Münih forveti Kane, İspanyol Lamine Yamal ve Fransız Kylian Mbappe'yi geride bırakarak futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazandı. İngiliz yıldız, kulübü ve ülkesinin milli takımıyla 73 gol attığı olağanüstü bir sezon geçirmişti.

33 yaşındaki Kane, 2001 yılında Michael Owen'dan bu yana Ballon d'Or kazanan ilk İngiliz oyuncu oldu ve 25 yıllık bir bekleyişe son verdi.

Bu ödül, İngiltere kaptanının muhteşem bir yılının ardından geldi. Kane, Tuchel yönetimindeki milli takımını Dünya Kupası'nda yarı finale taşımış, ancak Arjantin karşısında elenmişti.

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Finale yükselmeyi başaramasa da İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve 1966'da şampiyonluğunu kazandığından bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi sonucuna ulaştı.

Tuchel, "Independent" gazetesinin aktardığı tebrik mesajında şunları söyledi: "Hak ettiğin Ballon d'Or zaferi için tebrikler Harry! Performansını anlatacak kelimeler uzun zamandır bende tükenmiş durumda, ama futbol dünyasının seni artık resmen tanıdığını görmekten mutluyum."

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: "25 yıldan bu yana bu büyük onuru kazanan ilk İngiliz olman bunu daha da özel kılıyor ve kaptanımız olarak seni aramızda bulundurduğumuz için şanslıyız."

Tuchel mesajını şu sözlerle tamamladı: "Bu anın tadını sevdiklerinle çıkaracağını biliyorum; ardından her şeyden daha iyi yaptığın şeye geri döneceksin: gol atmak ve maç kazanmak."