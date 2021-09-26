Tuchel, Chelsea’nin yeni kaptanı olarak kimi düşünüyor?

Chelsea’nin başarılı teknik direktörü Thomas Tuchel, takımın ilerideki kaptanı olarak gördüğü oyuncuyu açıkladı.

Premier Lig’e oldukça etkili bir başlangıç yapan Chelsea, 2021-22 sezonundaki ilk mağlubiyetini Manchester City karşısında aldı.

Londra ekibinin Inter’den rekor bedelle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da takımının bu çıkışındaki en büyük aktörlerden biri oldu. Belçikalı golcü, şu ana dek oynadığı altı maçta dört kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

İngiliz basınından The Sun’da yer alan haberde Chelsea’nin tecrübeli ismi Cesar Azpilicueta’nın yanı sıra Thomas Tuchel de Lukaku’nun hem saha içinde hem de saha dışında takımda olumlu bir hava yarattığını belirtti.

Neler söylendi?

Chelsea’nin kaptanı ve Lukaku’nun ilk Chelsea döneminde de takımda bulunan Azpilicueta, yıldız golcü hakkında şunları söyledi:

“Lukaku bizim için inanılmaz bir güç, yalnızca saha içinde değil saha dışında da bu durum böyle.”

“Harika bir karakteri var, o her zaman diğer hücum oyuncularına yardımcı olmaya alışan bir lider.”

“Chelsea’deki ilk döneminde de ben buradaydım ve şu anda o tamamen farklı bir oyuncu. Yurt dışında önemli tecrübeler kazandı ve çok daha olgun, deneyimli bir kimliğe büründü.”

“Chelsea’nin gelecekteki kaptanı olabilir”

Geçtiğimiz sezon Chelsea’yi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Tuchel de Belçikalı golcüden övgüyle bahsetti:

“Lukaku en üst seviyede bir atlet. Antrenman yapmayı çok seviyor, yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmuyor ve her karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu iyi bir durum, diğerleri için de örnek teşkil ediyor.”

“Kaptan olabilir mi? Evet, bence olabilir. Ancak bunu şu anda düşünmemize gerek yok, zaten harika bir kaptanımız var.”

“Önemli olan şu, Romelu bir kaptan gibi davranıyor ve bu durum da pazu bandını taşımaktan daha önemli.”

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