Tuchel, Chelsea'de görevden alınmasının ardından duygusal bir açıklama yayınladı: "Yıkıldım"

Thomas Tuchel, Chelsea'de görevden alınması hakkında ilk kez konuştu ve Chelsea'nin her zaman "kalbinde özel bir yere sahip olacağını" açıkladı.

Tuchel, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından görevinden alındı.

Alman teknik adam, 'kovulmanın' onda yarattığı üzüntüyü açıklayan duygusal bir açıklama yayınladı.

Chelsea'nin yeni menajeri Graham Potter oldu.

Neler Oldu?

Tuchel, bu haftanın başlarında Chelsea'deki görevinden alınmasının ardından resmi bir açıklama yayınladı.

Chelsea, sezona pek de iç açıcı olmayan bir başlangıç yapmasının ardından yollarını Tuchel ile ayırmıştı. Tuchel görevden alındığında Chelsea, altı Premier Lig maçında 10 puana sahipti ve Tuchel'ın sorumlu olduğu son maç hayal kırıklığı yaratan bir Şampiyonlar Ligi yenilgisiydi.

Chelsea'de Tuchel'ın yerine göreve gelen kişi Graham Potter oldu. Londra kulübü, yeni teknik direktörüyle 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Tuchel, açıklamasında ne dedi?

Eski Chelsea menajeri Thomas Tuchel açıklamasında üzüntüsünü şu şekilde aktardı:

"Bu yazmak zorunda kaldığım en zor açıklamalardan biri; ve uzun yıllar boyunca yapmak zorunda kalmayacağımı umduğum bir şeydi. Chelsea'deki zamanım sona erdiği için yıkıldım. Chelsea, hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak kendimi evimde gibi hissettiğim bir kulüptü. En başından beri beni çok iyi karşıladıkları için tüm personele, oyunculara ve taraftarlara çok teşekkür ederim."

"Takımın Şampiyonlar Ligi'ni ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmasına yardım etmekten dolayı duyduğum gurur ve sevinç sonsuza kadar benimle kalacak."

"Bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum ve son 19 ayın hatıraları her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak."

Üç fotoğrafla Tuchel ayrılığı ve Potter döneminin başlangıcı

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Tuchel için sırada ne var?

Şu an hiçbir takımı çalıştırmayan Alman teknik adam piyasaya geri döndü ve önümüzdeki aylarda büyük bir Avrupa kulübü olasılığı yakalayana kadar zamanının gelmesini bekleyecek.