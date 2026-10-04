İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, önümüzdeki salı günü Çekya milli takımını ağırlamadan önce Manchester Cityli oyuncuyu takımın kampına çağırdı.

Thomas Tuchel, takımının cumartesi günü Hırvatistan'ı 7-0 yendiği maçtan önce Manchester Cityli oyuncu Nico O'Reilly'yi sakatlık nedeniyle kaybetmişti.

"The Sun" gazetesine göre, İngiltere 21 Yaş Altı milli takımında yer alan ve takımına 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılma garantisini sağlamada yardımcı olan Manchester Cityli sağ bek Rico Lewis kampa çağrıldı.

İngiltere, O'Reilly'nin yokluğunda başlangıçta hiçbir oyuncu çağırmamıştı, ancak şimdi Lewis'e başvurdu.

Sağ bek, A Milli Takım ile beş uluslararası maça sahip olsa da bunların sonuncusu, Tuchel görevi devralmadan önce Kasım 2024'teydi.

Tuchel, O'Reilly'yi Hırvatistan'ı ezdiği cumartesi günkü maça hazır hale getirmek için "elinden gelen her şeyi yapma" sözü vermiş olsa da bu mümkün olmadı.

Oyuncu, muhtemelen sakatlanmasının ardından bir tedbir amacıyla "daha fazla değerlendirme" yapılması için Manchester'a döndü.

Bu durum, kendini kanıtlamak için yalnızca tek bir maçı olsa bile, Lewis'e İngiltere Teknik Direktörü Tuchel'i etkilemesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Bu seçim, Alman teknik direktörün bu sezon çoğunlukla City'nin yedek kulübesinde oturan Lewis'in arkasında durduğunu gösteriyor.

Bu, Lewis'in yaklaşık iki yıldır ilk kez İngiltere milli takım kadrosuna katılması anlamına geliyor; son katılımı Kasım 2024'te Yunanistan'a karşıydı.

İngiltere milli takımı, Yunanistan'ı deplasmanda 3-0 ezmişti ve Lewis sol bek pozisyonunda oynuyordu.

O tarihten bu yana ise 21 Yaş Altı milli takımının gelecek yıl Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmasına yardımcı oldu.