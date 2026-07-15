Tuchel, Bellingham'a yanıt verdi: "Usta bir binici olmak için at olman gerekmez!"

İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç’i 2-1 mağlup ettikten sonra medyada gündeme gelen anlaşmazlığın ardından oyuncusu Jude Bellingham’a yanıt verdi.

İngiltere milli takımı, bu akşam Çarşamba günü Atlanta Stadyumu'nda yarı finalde Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kazanan takım, önümüzdeki Pazar günü Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak.

Tuchel, uzatmalara uzanan Norveç maçı sonrasında “Üç Siyahlılar”ın teknik performansını eleştirmiş, ancak galibiyete ulaşmak için bir yol bulma konusundaki zihniyetlerini övmüştü.

Her iki golü de atan Bellingham, daha sonra bu eleştirilerle ilgili olarak sorulduğunda şöyle dedi: “Belki de bu, Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sørloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda nasıl oynanacağını bilmediği anlamına geliyor.”

Tuchel ise 23 yaşındaki oyuncunun cevabında herhangi bir sorun görmüyor ve oyuncusuna analizinin sadece “olumsuz” tarafının sunulduğunu düşünüyor.

Ancak Bellingham’ın açıklamaları bazıları tarafından Alman teknik adamın alt liglerdeki kariyerine bir gönderme olarak yorumlandıktan sonra, Tuchel Arjantin maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Kariyerim en iyi ihtimalle ortalama seviyedeydi. Ancak antrenör olmak için oyuncu olmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Komik bir söz vardır: ‘İyi bir şövalye olmak için at olmak gerekmez!’”

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, Tuchel şöyle devam etti: "Yorumlarımızın aynı mantığa dayandığını düşünüyorum; o da rekabet ve turnuvalarda üstünlük sağlama çabası. Ben sadece olumsuz yönüyle karşılaştım. Onu dünya çapında bir oyuncu olarak tanımladım ve maçı belirleyen bir kez daha dünya standartlarında bir performans sergilediğini söyledim. Zihniyetinin harika olduğunu vurguladım."

Alman teknik direktör şöyle devam etti: “Ona ‘Ne düşünüyorsun? Teknik direktör, ‘dikkatsizdin’ mi dedi?’ diye soruldu. Belki ben de 120 dakika oynayıp iki gol atıp elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra aynı şekilde cevap verirdim. Onun zihniyetindeki bir oyuncu için bu çok doğal bir tepki.”

Şöyle devam etti: “O halde sorun yok. Daha sonra soyunma odasında tüm takımla konuştum ve mesajım aynıydı. Pazartesi akşamı konuyu tekrar açıklayarak ileriye bakmamızı istedim. Ardından yaptığımız görüşmede, Arjantin’le oynayacağımız yarı final maçı için doğrudan yeni bir yön belirledik.”

Tuchel, iki ülke arasındaki tarihsel gerginlik nedeniyle Lionel Messi ve Arjantin milli takımındaki takım arkadaşlarının İngiltere karşısında futboldan daha büyük bir motivasyona sahip olacağının farkında.

Tuchel şöyle konuştu: “Onlar tarih tarafından motive ediliyorlar ve bu onlar için çok şey ifade ediyor. Dolayısıyla biz de bunu bekliyoruz ve bununla karşı karşıya kalacağız.”

Tuchel, “Bazı oyuncularını çalıştırdım ve bunu hissedebiliyorum. Onlarda o mücadele ruhunu görebilirsiniz. Bir gol geride kaldıklarında ve maçlar başa baş gittiğinde bunu hissedebilirsiniz. Güçlü bir takım. Neredeyse dört yıl önceki kadroyla aynılar” dedi.

Şöyle devam etti: “Onların gösterdiği kenetlenme ve fedakarlığı görebilirsiniz. Skor olarak geride kaldıklarında soğukkanlılıklarını kaybetmiyorlar. Kendi oyun tarzlarına inanıyorlar. Ve oyun tarzları son derece duygusal. Katar’da da böyleydi, şimdi de öyle.”

Şöyle devam etti: “Ama biz de duygusalız, azmimiz var ve zorluklarla başa çıkmak için gerekli zihniyete sahibiz. Buna hazırız. Artık başlama zamanı geldi. Kampta ruh halimde bir değişiklik hissediyorum: ‘Aman Tanrım, artık yaklaşıyoruz.’”

Final maçına ulaşmak için İngiltere’nin sekiz gol atan Messi’yi durdurması gerekecek. Tuchel bunun kolay olmayacağını kabul ediyor, ancak hafta sonu Erling Haaland karşısında takımının gösterdiği performanstan umutlu.

Tuchel şöyle konuştu: “Messi’nin her seferinde, hem de pek çok farklı şekilde bu başarıyı sergilemesi inanılmaz. Boşlukları buluyor, kritik anları yakalıyor ve en önemlisi, tüm takım bu fikre inanıyor ve onu destekliyor. Tamamen hazırlar.”

Ve şöyle açıkladı: "O sahaya çıktığında fark yaratır. Buna hazırlıklı olup en iyi çözümü bulabilir miyiz ve ona aşırı odaklanabilir miyiz? Hayır, ancak onunla başa çıkarken cesur olmalıyız, desteğini kesmeliyiz ve top onda olduğunda tüm hareketlerini izlemeliyiz. Onu her an durduramayacağımızın tamamen farkındayız. O, Erling Haaland’dan tamamen farklı bir oyuncu, ancak Erling’e karşı oynamamız gereken şekilde çok iyi oynadık, bu yüzden şimdi de bir yolunu bulacağız.”