İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, bugün cumartesi akşamı Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, UEFA Uluslar Ligi kapsamında yarın pazar günü oynanacak İspanya maçı hakkında konuşmak üzere boy gösterdi.

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Maç özel bir önem taşıyor; çünkü iki milli takım da çeyrek finale yükselmeyi garantiledikten sonra, birinci seviyedeki üçüncü grubun lideri bu karşılaşmayla belli olacak. İspanya 15 puanla zirvede yer alırken, İngiltere 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Dünya şampiyonu, Wembley'deki ilk karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Alman teknik direktör, İspanya ile oynamanın zorluğundan bahsederek İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İspanya Milli Takımı yenilmez gibi görünüyor, harika bir dönemden geçiyor ve uzun yıllar boyunca futbolda büyük bir güç oldu. Son yıllarda birçok büyük kupa kazandılar, bu yüzden onların galibiyet serisini durdurmaya ve onları yenmeye çalışacağız."

Şunları ekledi: "Bu, dünya futbolunun iki büyük gücü arasında bir karşılaşma ve ikimiz de iyi bir seviye sunuyoruz. Wembley Stadı'ndaki ilk maçta kazanmaya çok yakındık, bu kez galibiyeti elde etmeye çalışacağız. İki harika takımı bir araya getiren bir maç bu."

Elindeki seçeneklere gelince Tuchel, Ezri Konsa ve Djed Spence dahil tüm oyuncuların iyi bir fiziksel durumda olduğunu, bunun da kendisine maç öncesinde birçok çözüm sunduğunu açıkladı.

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James Trafford'un kalede ilk 11'de başlayacağını teyit ederek şunları söyledi: "Ona bu fırsatı verip veremeyeceğimizi göreceğiz, ona güveneceğiz ve yarınki karşılaşma gibi büyük baskı altındaki bir maçla nasıl başa çıktığını izleyeceğiz. Takımıma tamamen güveniyorum ve oyuncuların harika bir durumda olduğunu görüyorum."

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Şöyle devam etti: "Dünyanın en iyi takımıyla karşılaşmak için son derece zorlu bir sahaya gidiyoruz ve her birinin oyunun gidişatına hâkim olmaya çalıştığı iki milli takım arasında olağanüstü bir maç olmasını istiyoruz."

İngiltere teknik direktörü, oyuncularının büyük milli takımlarla karşılaşma kapasitesine değinerek milli takım formasının büyük bir sorumluluk yüklediğini, ancak takımının güçlü rakipler karşısında herhangi bir kompleks yaşadığını düşünmediğini vurguladı.

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Şöyle konuştu: "İngiltere forması elbette büyük bir sorumluluk taşıyor ve bunu açıkça konuşuyoruz. Dünya Kupası elemelerinde yeni bir rekor kırdık, ancak antrenmanlarda sahip olduğumuz kaliteyi göstermek ile bunu tam 90 dakikalık bir maç boyunca sahaya yansıtabilme becerisi arasında küçük bir adım var."

Şunları açıkladı: "Hiçbir rakip karşısında eziklik kompleksi yaşamayacağız; çünkü en büyük turnuvalarda en iyi milli takımları yenebilecek kapasitedeyiz. Oyun tarzımız ve güçlü yönlerimiz konusunda net olmalıyız. Yarın ideal bir sahada, her iki milli takım için de son derece uygun görünen bir zamanlamada önemli bir maç bizi bekliyor."

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Tuchel, Altın Top ödülünü kazanmasının ardından İngiltere Milli Takımı'nın forveti Harry Kane'i övdü ve takım içindeki büyük önemini vurgulayarak şunları söyledi: "O, kilit bir oyuncu, bir Altın Top sahibi ve yaptıklarıyla takım arkadaşlarına örnek olan bir kaptan. Son derece önemli bir figür, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, pas rolünün yanı sıra topu kendi sahamızdan rakip sahaya taşımaya büyük ölçüde katkıda bulunuyor."

Alman teknik direktör şunları ekledi: "Evet, büyük bir turnuvayı kazanma kapasitemize şiddetle inanıyorum. (Dünya Kupası) yarı finalinden elenmek son derece acı vericiydi, ancak zihniyet ve güven hâlâ yerinde. Kaydettiğimiz gelişmeden çok memnunum, son derece iyi bir dönemden geçiyoruz."

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Tuchel, ırkçılıkla mücadele protokolüne ilişkin açıklamaları ve İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente'nin tepkisi hakkında ortaya çıkan tartışmaya değinerek şunları söyledi: "Bu konu son derece önemli. Konuşmamda çok nazik davrandım, ancak siz İspanya'da ırkçılık olduğunu söylediğimi teknik direktörünüze bildirmek için acele ettiniz. Ben İspanya'da ırkçılık olduğunu söylemedim; basın işte böyle işliyor. Soyunma odası ırkçılığın en az bulunduğu yerdir."

Alman teknik direktör, ırkçılıkla mücadeleye ilişkin mesajının çarpıtıldığını vurgulayarak şunları açıkladı: "Evet, kesinlikle bir mesaj verdim, ancak çarpıtılan tam da bu mesaj oldu. Her zaman saygının hâkim olduğu bir ortam beklediğimi söyledim; hiçbir yerde ırkçılık beklemiyorum ve bunun yaşanması benim için şaşırtıcı olurdu."

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Şöyle devam etti: "Böyle davranışlara ilk karşı çıkacak kişi benim. Eğer böyle bir şey olursa ne yapacağımız soruldu, ben de yürürlükte olan bir protokol olduğunu söyledim, hepsi bu. Ama yarın bu tür bir şeyin yaşanmasını beklemiyorum."

İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal hakkında Tuchel şunları söyledi: "Onun sahada olmasının bizim için iyi bir şey olup olmadığını bilmiyorum, ama bence o en etkili oyunculardan biri ve futbolun en iyileri arasında. Bu büyüklükte bir maçı oynamaya hazır olacağına ikna olmuştum."

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Tuchel ayrıca, Altın Top yarışındaki şansı sorulduğunda Real Madrid oyuncusu Jude Bellingham'ın potansiyelini övdü ve şunları söyledi: "Bu yıl zaten adaylar arasındaydı. Milli takımın teknik direktörü olarak takıma inanıyorum, ama Jude elbette dünya çapında en yetenekli oyunculardan biri ve izlemesi en keyifli oyunculardan biri."

Şunları ekledi: "O, dünyanın en iyi ofansif orta saha oyuncularından biri, Dünya Kupası'nda harika bir performans sergiledi ve Real Madrid ile de belirleyici oldu. Yarınki karşılaşma gibi maçlarda elindeki en iyisini ortaya koyuyor."

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Konuşmasının sonunda Tuchel, UEFA Uluslar Ligi turnuvasının önemini vurguladı ve Portekiz'in kupayı kazanmasının bu turnuvanın değerini yansıttığına işaret ederek şunları söyledi: "Bu turnuvayı kazanmanın Portekiz için ne anlama geldiğini zaten gördük. Herhangi bir teknik direktör için oyuncularının en iyi milli takımlar karşısında bu güçte mücadele ettiğini görmek harika bir şey."

Şöyle bitirdi: "Turnuvaya büyük bir ciddiyetle yaklaşıyoruz; çünkü bize Avrupa Milletler Kupası gibi başka müsabakalara hazırlanma fırsatı veriyor."