Tuchel, 'acımasız' kararlara rağmen VAR uygulamasına desteğini gösterdi

PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, aleyhlerine verilen kararlara rağmen VAR uygulamasına desteğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Paris Saint-Germain - Manchester United karşılaşmasında verilen kararlara rağmen Thomas Tuchel, VAR desteğini devam ettirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

90+4'te Kimpembe'nin ceza sahasında topa elle müdahele etmesi VAR tarafından incelendi ve penaltı kararı verildi. Marcus Rashford, takımını öne geçiren golü attı ve Manchester United'ı çeyrek finale taşıdı.

PSG Teknik Direktörü Tuchel, maç sonrası basın toplantısında, "Penaltı kararı büyük bir karardı. Acımasız bir karardı. Bizim için çok zor ama penaltı atışı onlar için büyük bir şanstı." ifadelerini kullandı.

VAR kararlarına rağmen Tuchel, teknolojiyi hala desteklediğini söyledi:

"VAR'ın en büyük destekçilerinden biriyim ve öyle olmaya devam edeceğim."