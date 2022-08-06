İspanyol devi üst üste kadroya kattığı yıldızlara bir yenisi daha ekleyebilir.

Chelsea'nin Everton'ı 1-0 yendiği maçın ardından konuşan teknik direktör Thomas Tuchel, Marcos Alonso'nun ayrılık talebini doğruladı.

Deneyimli savunmacınin Goodison Park'a giden kafilede yer almaması transfer söylentilerinin iyice artmasına neden olmuştu.

Tuchel'in açıklaması, adı uzun süredir Barcelona'yla anılan Alonso'yu Xavi'nin ekibine bir adım daha yaklaştırdı.

Tuchel, Alonso hakkında ne söyledi?

31 yaşındaki oyuncunun durumu basın toplantısının önemli maddelerinden biriydi. Tuchel, Alonso'nun geleceğiyle ilgili soruları şu sözlerle yanıtladı:

"Evet, Marcos ayrılmak için izin istedi ve bunu kabul ettik. Onu bugün sahaya sürmenin bir anlamı yoktu."

Altı yıldır Chelsea forması giyen Alonso'nun Barcelona'yla anlaşmak üzere olduğuna dair birçok haber çıktı. Ancak Barcelona'nın ekonomik sorunlar nedeniyle yeni transferlere henüz lisans çıkaramamış olması soru işareti yaratıyor.

Tuchel'den transfer açıklaması

Christensen, Rüdiger gibi önemli isimleri kaybeden, verim alamadığı Lukaku'yu ise Inter'e kiralayan Chelsea, savunmayı Kalidou Koulibaly ile takviye etmişti.

Maviler'in gündemindeki diğer isimler Leicester City'nin stoperi Wesley Fofana ve Lewandowski'nin gelişiyle Barcelona'da geri plana düşen Pierre-Emerick Aubameyang.

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan Tuchel taze kan arayışına vurgu yaptı.

"Mümkün olursa transfer yapacağız. Önceliğimiz orta saha değil, ama tüm alternatiflere açığız."

"Bir üst seviyeye çıkmak için yeni oyuncuların getireceği enerjiyi ve taze kanı kullanabiliriz. Transfer yapamazsak bu kadroyla elimizden geleni yapacağız, ama kalitemizi biraz daha arttırabiliriz."