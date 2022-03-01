Thomas Tuchel, düzenlediği son basın toplantısında basın mensuplarından bir istekte bulundu. Alman çalıştırıcı, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in Ukrayna'daki savaşa nasıl etki edebileceği yönündeki sorulara son verilmesini istedi.

Liverpool'a kaybedilen Lig Kupası finalinin ardından toparlanmaya çalışan Chelsea, Salı günü FA Cup beşinci turunda Luton Town ile karşılaşacak.

Ancak Tuchel'e yöneltilen sorular maçtan çok futbol dışı konularla ilgiliydi. Abramovich ve Ukrayna hakkındaki sorular Alman teknik adamı isyan ettirdi.

Ne söyledi?

Tuchel, Abramovich'in yetkilerini Chelsea mütevelli heyetine devretmesi hakkında Pazar günü Wembley'deki finalden önce yaptığı açıklamayı yineledi.

"Düşüncelerim final günüyle aynı. Bu karar, teknik direktör olarak benim rutin işlerimi pek etkilemiyor."

"Takımı nasıl daha iyiye götürebileceğimiz hakkında Petr Cech ile her gün, Marina'yla ise düzenli olarak görüşüyoruz. Bu değişmeyecek, çünkü ikisi de hala görevinin başında. Benim için günlük akışta değişen bir şey olmayacak."

Tuchel'e mevcut uluslararası iklimde Abramovich'in kulübün sahibi olmasının problem yaratıp yaratmayacağı soruldu

"Bu beni aşan bir konu. Detaylara hakim değilim, her şeyi bilmiyorum. Futboldan çok daha önemli konular olduğu hakkında hemfikiriz, bu asla değişmeyecek."

"Savaş gibi durumlar elbette çok daha önemli. Fakat Bay Abramovich'in rolü hakkında yorum yapamam, çünkü bu konuda yeterli bilgim yok."

Sorulardan bıktı

Gazeteciler bu kez de Abramovich'in Ukrayna tarafından arabuluculuğa davet edilmesi hakkındaki haberleri gündeme getirdi.

Tuchel, Rusya'nın en zengin iş adamlarından biri olan Abramovich'in savaşa etki edip edemeyeceği yönündeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Bir dakika, bir dakika, buna bir son vermelisiniz. Ben politikacı değilim. Gerçekten buna son vermelisiniz. Aynı şeyleri söylemekten rahatsızlık duyuyorum, çünkü ben hiç bir savaşın içinde yer almadım."

"Savaş hakkında konuşurken bile kendimi kötü hissediyorum, çünkü ben çok şanslıyım. Burada huzur içinde oturup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, ama bu soruları sormaktan vazgeçmelisiniz. Size verebileceğim bir cevabım yok."

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