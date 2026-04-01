Tuchel, 2026 Dünya Kupası öncesinde büyük bir sürpriz hazırlıyor

2026 Dünya Kupası hazırlıklarının yoğunlaştığı bu dönemde, Thomas Tuchel liderliğindeki İngiltere milli takımının teknik ekibinin, özellikle forvet ve orta saha pozisyonlarında karşı karşıya kaldığı zorlu seçimlere dair ilk işaretler ortaya çıkmaya başladı.

Alman teknik direktör, mevcut kamp sırasında beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ın gelecekteki Three Lions kadrosundan çıkarılabileceğine işaret etti.

Foden, son iki hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı; 1-1 berabere biten Uruguay maçında oyun kurucu olarak, 1-0 yenildikleri Japonya maçında ise sahte forvet olarak görev yaptı.

25 yaşındaki Foden, özellikle son dönemde kulübü Manchester City'de yaşadığı sıkıntılar nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi.

Tuchel, "espn" ağının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Elinden gelenin en iyisini yaptı, kampta mükemmeldi diyebilirim, ancak tam anlamıyla etkili olmakta zorlanıyor ve bu sahada da görülüyor."

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda Manchester City'de fazla süre almadı. Bize parlak bir gülümsemeyle geldi ve antrenmanlarda harikaydı. Bizi şaşırtacağını ve aynı coşku ve enerjiyle oynayacağını düşünüyordum."

Alman teknik direktör, hiçbir oyuncunun kadroya çağrılacağının garantisi olmadığını vurgulayarak, "Her antrenmandan, takımın uyumundan, oyuncuların oyun planına tepkilerinden ve buna uyum sağlama hızlarından sürekli ders alıyorum" dedi.

Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: "Mart ayı milli takımın kaderini belirlemeyecek. Önemli olan oyuncuların kulüplerine dönüp sezonu iyi bitirmeleri, ardından antrenman kampında onları en iyi şekilde hazırlamamız ve bu noktadan yola çıkmamız. Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz."