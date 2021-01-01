Türk Telekom Stadı'nın zemini can yakmaya devam ediyor: Younes Belhanda'dan sonra stat müdürü de gönderildi

Galatasaray, stat işletme direktörü H. Murat Ersoy ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da Türk Telekom Stadyumu ayrılıklar yaşatmaya devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stat İşletme Direktörü H. Murat Ersoy ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı ama ayrılığa Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin neden olduğu tahmin ediliyor.

Türk Telekom Stadı'nın zeminine ne oldu?

Türk Telekom Stadı, yıllardır zemininde sorun yaşıyor. 2012 yılının Ekim ayında Cluj ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yağan yağmur, zeminin uzun süre bozuk kalmasına neden olmuştu. Karşılaşmadan birkaç ay önce düzenlenen Madonna konserinin stad zeminine büyük hasar verdiği iddia edilmişti. O nedenle o günden sonra şampiyonluk kutlamaları dışında bir başka konser etkinliği düzenlenmedi.

Fakat 2021'de zemin bir kez daha Galatasaray'ın başını ağrıttı. Bu sezon Şubat ayında oynanan Kasımpaşa maçı esnasında yağan kar, stadyum zeminini gözle görülür bir şekilde bozdu. Murat Ersoy, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada şunları demişti:

"Dün akşam Galatasaray’ın, böyle bir zeminde maçı tamamlaması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için tüm Galatasaray camiasından özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon için başka planlarımız var. Bununla ilgili yönetimimizle dün akşamki maçtan sonra acil olarak görüştük. Alacakları kararlar doğrultusunda önümüzdeki sezon sahamızda daha ciddi önlemler alacağız. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında futbol oynanılabilir bir zemin olduğunu göstereceğiz."

Fakat hem BB Erzurumspor maçında hem de daha sonrasında oynanan ve 2-2 sona eren Sivasspor maçında zeminde sıkıntılar olduğu bir kez daha gözlemlendi. Bu konuya futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim de dikkat çekti.

Sivasspor maçından sonra Fatih Terim ve Younes Belhanda ne dedi?

Fatih Terim: İlk yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani. Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen..

Younes Belhanda: Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz ve buradaki saha zeminine bir çare bulunması lazım. Bu şekilde istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Koşulları görüyorsunuz, sahanın daha iyi olması lazım. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanlarının tutulup buranın zemininin düzeltilmesi gerekiyor. Twitter'da, Instagram'da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek.

Belhanda krizi nasıl sonuçlandı?

Sivasspor maçından sonra stadyum zeminini ve yetkilileri eleştiren Younes Belhanda, üç gün sonra beklenmedik bir haber aldı. Galatasaray, 3.5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Faslı oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etti. Bu ayrılıktan bir hafta sonra da Murat Ersoy ile yollar ayrıldı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki bir sonraki maç hangisi?

Galatasaray, Cuma günü Süper Lig'de Ç.Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşma yine Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Stadyum zeminin son durumu ise merak ediliyor.

Sarı-kırmızılı takım ayrıca sezon sonuna kadar Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor, Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçlarında rakiplerini kendi sahasında konuk edecek.