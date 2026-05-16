Tsuyoshi Watanabe ve Ayase Ueda'nın ardından, bir sonraki Feyenoord oyuncusu da Dünya Kupası'na hazırlanmaya başlayabilir

In-beom Hwang, Dünya Kupası'na katılacak bir sonraki Feyenoord oyuncusu oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sakatlıklarla dolu bir sezona rağmen Güney Kore milli takım teknik direktörü tarafından kadroya çağrıldı.

Hwang, teknik direktör Myung-bo Hong'un ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için seçtiği 26 kişilik kadroda kesin olarak yer alıyor.

Sağ ayaklı oyuncu, Güney Kore milli takımında çok değerli bir isim. Hwang, 71 kez milli formayı giydi; bunlardan dördü 2022 Katar Dünya Kupası'ndaydı.

Hwang, ev sahibi Meksika, Çekya ve Güney Afrika ile oynayacağı iki Dünya Kupası maçına çıkacak.

İlk grup maçı 12 Haziran Cuma günü Çekya ile oynanacak. Hwang halen ayak bileği bağlarında bir sakatlıkla mücadele ediyor, ancak sahaya çıkabileceği konusunda umutlar yüksek.

Hwang'ın yanı sıra Heung-min Son (LAFC), Kim Min-jae (Bayern Münih) ve Lee Kang-in (Paris Saint-Germain) de önümüzdeki yaz kadroda yer alacak.

Hwang, Japon oyuncular Tsuyoshi Watanabe ve Ayase Ueda'nın ardından Feyenoord'dan Dünya Kupası'na resmi olarak katılacak üçüncü oyuncu oldu.