Truus van Gaal, Hollanda Milli Takımı hakkındaki söylentilere açıklık getirdi: “Louis şunu söyledi ki…”

Şu anda Louis van Gaal ile Hollanda Futbol Federasyonu arasında hiçbir şey yok. Bunu eşi Truus van Gaal, RTL Boulevard'ya anlattı.

Günün ilerleyen saatlerinde De Telegraaf, Van Gaal'ın Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak geri dönmeye hazır olduğu haberini duyurdu. Şu anda 74 yaşında olan teknik adamın, “her zamankinden daha fit” olduğunu belirttiği ifade edildi.

Bu nedenle Truus van Gaal'a RTL Boulevard tarafından söz konusu iddialar soruldu, ancak bunun pek doğru olmadığını söyledi. Buna göre şu anda Hollanda Futbol Federasyonu ile herhangi bir görüşme de yapılmıyor.

Truus, “Sanırım Louis kısa süre önce birine, Hollanda Futbol Federasyonu'nun onu her zaman arayabileceğini söyledi” dedi. “Bu belli ki kendi başına büyümüş. Şu anda hiçbir şey yok ve Louis keyifle golf sahasında.”

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan da yorum istendiği, ancak federasyonun yeni bir teknik direktör arayışıyla fazla meşgul olduğunu belirttiği aktarıldı. Şu anda Michael Reiziger'in en güçlü aday olduğu görülüyor.

Voetbal International'a göre üst düzey futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong ile teknik komiser Clarence Seedorf, pazar günü Jong Oranje'nin mevcut teknik direktörüyle “saatlerce” görüştü. Bu görüşmede detayların derinlemesine ele alındığı belirtildi.

Eski milli futbolcu, birkaç haftadır Hollanda Futbol Federasyonu'nun önemli adaylarından biri olarak görülüyor. Arayış, rüya aday olarak değerlendirilen Arne Slot'un uygun olmadığının anlaşılmasının ardından yeni bir aşamaya geçti. Reiziger ile yapılan kapsamlı görüşmeler, adaylığının hâlâ son derece ciddiye alındığını gösteriyor. Ruud van Nistelrooij şu anda geriye kalan tek ciddi alternatif gibi görünüyor.