Trump yüzünden… Şikayet, Infantino’yu soruşturma ve görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, insan hakları örgütü “Fair Square”ın, ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği destek nedeniyle siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla şikayette bulunacağını açıklamasının ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin soruşturmasına maruz kalma ihtimaliyle karşı karşıya.

Örgüt, Aralık 2025'te FIFA Etik Komitesi'ne bir şikayette bulunmuş ve bu şikayette, 2020 yılından beri Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi olan Infantino'nun, Trump'ın "eylemlerine ve politikalarına açıkça destek verdiğini" gösteren çeşitli tutumlarına dayanmıştı.

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Ayrıca, FIFA Barış Ödülü’nün oluşturulması ve Trump’a verilmesi kararının soruşturulmasını talep etti ve bu kararın FIFA Yönetim Kurulu tarafından mı yoksa Infantino tarafından bireysel olarak mı alındığını sordu; yasal yetki olmadan hareket etmesi halinde bunun “bariz bir yetki suistimali” olarak değerlendirileceğini belirtti.

"Reuters" ajansına göre, şikayet, siyasi tarafsızlık yükümlülüğüne ilişkin FIFA Etik Kuralları’nın 15. maddesine dayanıyor. Bu madde, yetkililerin resmi ilişkilerinde tarafsız olmalarını zorunlu kılıyor ve ihlali durumunda en az 10 bin İsviçre frangı para cezası ile futbolla ilgili her türlü faaliyetten iki yıla kadar uzaklaştırma cezası öngörüyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Christy Coventry, Komite’nin şu ana kadar herhangi bir şikayet almadığını, ancak resmi olarak sunulması halinde “değerlendireceğini” vurguladı.

"Fair Square" dergisi, FIFA'nın Aralık ayında şikayetini aldığını teyit ettiğini, ancak bir mektupta Genel Sekreterliğin Soruşturma Dairesi Başkanı'nın talimatıyla ön soruşturma başlatabileceğinin bildirilmesine rağmen, soruşturmanın başladığına dair herhangi bir işaret vermediğini açıkladı.

Ayrıca, şikayetin sunulmasının mutlaka etik soruşturma açılması anlamına gelmediğini, şikayetçilerin davanın tarafları sayılmadığını ve gizlilik nedeniyle herhangi bir güncelleme almadıklarını da belirtti.

Örgüt, Dünya Kupası’nın başlamasından bir hafta önce FIFA’da köklü reformlar talep eden bir kampanya başlatmıştı. Ayrıca geçen hafta, Avrupa Parlamentosu’ndan 50 üyenin şikayetini desteklediğini duyurdu; bunlara Norveç Futbol Federasyonu da katıldı ve bu federasyon, özellikle Trump’a Barış Ödülü’nün verilmesi konusunda Infantino’nun siyasi tarafsızlık ilkesine ne ölçüde bağlı kaldığının araştırılmasını talep etti.

Örgüt ayrıca, ABD’li forvet Folarin Balogun’un gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı cezanın FIFA tarafından askıya alınarak, Trump’ın Infantino’dan şahsen konuyu yeniden değerlendirmesini istemesinin ardından Balogun’un 16 turunda Belçika karşısında oynamasına izin verilmesine de değindi; ancak FIFA Başkanı, nihai karara müdahale ettiğini reddetti.