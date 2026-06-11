Trump yönetimi vize kısıtlamalarını savunuyor... ve Dünya Kupası'na yönelik "en büyük tehlikeyi" ortaya koyuyor

ABD İç Güvenlik Bakanı Marquine Mullen, bugün Perşembe günü, 2026 Dünya Kupası ile ilgili bazı vize başvurularını reddetme yönündeki Başkan Donald Trump yönetiminin kararlarını savundu.

Reuters ajansının aktardığı açıklamalarda Mullen, yönetimin bu konuda Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) yetkilileriyle istişare yaptığını söyledi, ancak belirli vakaların ayrıntılarına girmekten kaçındı.

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Bu bağlamda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, 2026 Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlama görevinin "FBI tarihinin, hatta ABD tarihinin belki de en büyük görevi" olduğunu belirtti.

Patel, "FBI'daki görevime başladığım ilk hafta, Olimpiyatlar, Dünya Kupası, Formula 1 yarışları ve Super Bowl için hazırlıklı olmamız gerektiğini söylemiştim" diye ekledi.

FBI, ABD'nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'ndan sorumlu başlıca ABD iç istihbarat teşkilatıdır, ancak aynı zamanda eyalet, şehir ve kasaba düzeyindeki kolluk kuvvetlerine de güvenmektedir.

Ajans, oyuncular, antrenörler ve çeşitli kurumlarda çalışanlar dahil olmak üzere 300 bin kişinin geçmiş ve kayıtlarına ilişkin güvenlik kontrolleri ve incelemelerini yürütmekten sorumluyken, eyalet ve yerel düzeydeki yetkililer stadyumların dışındaki güvenliği üstlenecek ve insansız hava araçları tehdidiyle mücadele tedbirlerinin alınmasına yardımcı olacak.

Batel, insansız hava araçlarının turnuva için en büyük tehditlerden biri olduğunu düşünüyor. FBI, Ekim 2025'te insansız hava araçlarıyla mücadeleye yönelik bir eğitim programı başlattı ve şu ana kadar ev sahibi ABD şehirlerindeki yerel polis güçlerinden 70 kişi bu programı tamamladı.