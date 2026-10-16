Fransız gazetesi "Le Monde", Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun Mayıs 2025'te New York'taki Trump Tower'da ofis kiralamak için imzaladığı sözleşmenin detaylarını ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ailesi, özellikle de oğlu Eric Trump tarafından yönetilen binaya ilişkin anlaşma, iki taraf arasındaki ilişkinin niteliğine dair soru işaretleri doğurdu.

İç yazışmalara ulaştığını belirten Fransız gazetesine göre FIFA, New York'un Beşinci Cadde'sinde yer alan ve Trump ailesine ait olan 58 katlı binada 450 metrekarelik ofisleri 7 yıl 7 ay süreyle kiralamak karşılığında 4 milyon dolar, yani yaklaşık 3,57 milyon euro ödemek üzere pazarlık yürüttü.

FIFA, "Le Monde"un sorularına yanıt olarak kira bedelinin piyasa fiyatlarıyla uyumlu olduğunu doğruladı. Gazete ise binanın boş kaldığına dikkat çekerek, bu anlaşmanın Infantino ile Trump arasındaki bağların bir başka göstergesi olduğunu değerlendirdi.

Uluslararası federasyon, ofis kiralamasının 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve esas olarak da 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında gerçekleştiğini açıkladı.

Ancak gazete, FIFA'nın hukuk hizmetleri için Miami'de ofislerini kurarken izlediği prosedürlerin aksine, bu anlaşma öncesinde kamuya açık bir ihale düzenlenmediğine veya alternatif seçeneklerin incelenmediğine dikkat çekti.

"Le Monde"un, FIFA'nın kendi iç yapısında bile hakkında yalnızca sınırlı bilgi verdiğini belirttiği sözleşme, ABD Temsilciler Meclisi'nin Infantino ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiler konusunda bir soruşturma yürüttüğü bir dönemde anlaşmanın koşullarına ilişkin ek sorular doğurdu.

Geçtiğimiz eylül ayında, Maryland eyaletinin Demokrat senatörü ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi üyesi Jamie Raskin, FIFA Başkanı'nın sorguya çekilmesi çağrısında bulunarak Beyaz Saray ile ilişkisine dair belgelerin sunulmasını talep etti ve bu dosyada her iki taraftan da iş birliğinin bulunmaması olarak nitelendirdiği durumu eleştirdi.