Trump teknik yorumcu rolünü üstleniyor… Harry Kane ise hikayenin kahramanı

Dünya Kupası ile ilgili gündemden bir haftadan fazla süren bir aradan sonra, ABD Başkanı Donald Trump yeniden gündeme geldi; ancak bu kez futbol dünyasından, İspanyol “Marca” gazetesinin haberine göre.

New York'taki Trump Tower'da Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ve bir dizi futbol yetkilisiyle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı, 2026 Dünya Kupası'nın başarısını övmekten, gelecekteki bir turnuva hakkında şaka yapmaya ve hatta İngiltere milli takımında Harry Kane'in görevlendirilme şekline yönelik teknik eleştirilere kadar uzanan bir dizi dikkat çekici açıklama yaptı.

Infantino, görüşme sırasında bir süredir beklenen bir gelişmeyi doğrulayarak, Trump’ın Dünya Kupası finalinde VIP locasında yanına oturacağını ve tıpkı geçen yılki Dünya Kulüpler Kupası finalinde yaptığı gibi, şampiyonluk kupasını kazanan takıma takdim edeceğini açıkladı.

Infantino, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma konusunda ABD’nin oynadığı rolü övdü ve turnuvanın hem seyirci hem de ticari açıdan olağanüstü bir başarı elde ettiğini vurguladı; bu da Trump’ın “Görünüşe göre biz futbol delisi bir ülkeyiz” şeklinde yorum yapmasına neden oldu.

Ancak ABD Başkanı sadece bu turnuvayı övmekle kalmadı, gelecekte ABD’nin turnuvaya tekrar ev sahipliği yapmasını istediğini de dile getirerek, ev sahibi ülkelerin kim olacağına dair alaycı bir öneride bulundu.

Trump şaka yollu olarak şöyle dedi: “Bir dahaki sefere Meksika ve Kanada’yı eleyip başka bir ülke seçeceğiz. Gianni, Çin’i önerdi… Uçuş süresi kısa, oyuncular buna bayılacak.”

Konuşması sırasında Trump, İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane’e de değindi ve birkaç ay önce golf oynarken bir araya geldikleri anı hatırlattıktan sonra, dikkat çeken teknik bir yorumda bulundu.

ABD Başkanı şöyle konuştu: “Harry Kane harikaydı. Onu defans oyuncusu olarak oynatmakla bir hata yapmış olabilirler. En iyi oyuncularını alıp defansa koydular, bu biraz tuhaftı.”

Trump, açıklamalarını turnuvanın tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak tamamladı ve 2026 Dünya Kupası’nın hem rakamlar hem de seyirci ilgisi açısından tüm beklentileri aştığını belirtti.

Trump şöyle dedi: “Bu turnuva dünyayı gerçekten birleştirdi. 2026 Dünya Kupası, hayal edilebilecek neredeyse tüm rekorları kırdı. Özellikle 16 ek takımın katılımıyla, bu şüphesiz gelmiş geçmiş en büyük Dünya Kupası turnuvası. Sanki aynı anda birçok Super Bowl maçı oynanıyor gibi.”