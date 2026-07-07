Trump skandalı felaketle sonuçlandı: Belçika’ya yenilen ABD, dünyanın alay konusu oldu

ABD, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Belçika’ya 4-1’lik ezici bir yenilgiye uğradı. Forvet Folarin Balojun’un tartışmalı geri dönüşü, maçtan birkaç saat önce Başkan Donald Trump ve FIFA’nın doğrudan müdahalesiyle cezasının kaldırılmasının ardından spor ve siyaset alanında bir skandala dönüştü.

Basında yer alan haberlere göre, FIFA’nın Balogun’u kadroya dahil etme yönündeki istisnai kararı, Beyaz Saray’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerinde uyguladığı baskıların ardından alındı. Bu eşi benzeri görülmemiş olay, dünya çapında öfke dalgasına yol açarken, kayırmacılık ve kurallarla oynama suçlamalarına da neden oldu.

Saha içinde ise Belçika, üstünlüğüne dair hiçbir şüpheye yer bırakmadı. Charles De Ketelaere iki golle parladı; Hans Vanaken, Matt Friz’in yaptığı büyük bir hatayı değerlendirdi; Romelu Lukaku ise ilk yarıda ABD’nin attığı beraberlik golüne rağmen, uzatma dakikalarında maçı kesinleştirdi.

Günlerdir tartışmaların odağında olan Balugon ise kayda değer bir etki yaratamadı; bu da turnuva tarihinin en tartışmalı kararının boşuna olduğunu kanıtladı ve rekabetin adaletine kara bir gölge düşürdü.

Basın toplantısında teknik direktör Mauricio Pochettino, bu büyük başarısızlığı kabul ederek, “Gerçek kalitemizi gösteremedik. Belçika daha iyi takımdı ve mazeret uydurmaya gerek yok,” dedi ve siyasi tartışmaların arkasına sığınmayı reddetti.

Pochettino kişisel tutumunu savunarak şöyle dedi: “Hakaretlerin ve tehditlerin ne yararı var? Benim görevim takımı çalıştırmak; Disiplin Kurulu Balugon’un oynamasına izin verirse sorun yok.” Pochettino, “Politika ve manipülasyon hakkında bu kadar çok konuşulmasından hayal kırıklığı duyuyorum, ancak bu kötü performansımız için bir mazeret değil” diye ekledi.

Bu utanç verici elenme, üç boyutlu bir felaket teşkil ediyor: Spor açısından erken elenme, siyasi açıdan yasadışı müdahalelerin ortaya çıkması ve ahlaki açıdan turnuvanın imajının zedelenmesi. Bu olay, Trump ve FIFA’nın uzun süre peşini bırakmayabilir.