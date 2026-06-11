Trump sert önlemler alıyor: Dünya Kupası katılımcısının taraftarları artık hoş karşılanmıyor

Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası'nda kendi ülkesinden gelen taraftarlar olmadan mücadele etmek zorunda kalacak. Fildişili taraftarlar, son anda ABD vizesi alamadıkları için dünya kupası finallerine yönelik planlanan seyahatler iptal edildi.

Bu haber, bir Fildişi taraftar derneğinin başkanı Julien Kouadio Adonis tarafından doğrulandı. Çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Les Éléphants'ın birçok sadık taraftarını dışladığını düşündüğü ABD vize politikasını sert bir şekilde eleştirdi.

Kouadio, ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümetinin bu konuda aktif bir rol oynadığını düşünüyor. Kouadio, "Taraftarlar seyahati iptal etti çünkü ABD hükümeti, Fildişi Sahili dahil olmak üzere belirli ülkelerden gelen taraftarları topraklarında görmek istemiyor" diyor. "ABD bu konuda çok net davrandı."

Taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı var. Kouadio'ya göre taraftarlar ülkeye giriş için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmişlerdi, ancak buna rağmen çok sayıda başvuru reddedildi.

Taraftar lideri, “Bu durum bizi çok üzüyor, çünkü kutsal görevimizi yerine getirmemizi engelliyor: milli takımımızı desteklemek,” diye devam ediyor.

Fildişi Sahili'nde ABD'deki Dünya Kupası'na yönelik coşku önceden de pek büyük değildi. Yaklaşık beş yüz taraftarın seyahat edeceği tahmin ediliyordu, ancak vize sorunları nedeniyle bu sayının bile ulaşılamaz olduğu ortaya çıktı.

Bu sorun tek başına değil. Haftalardır, 2026 Dünya Kupası'na katılan çeşitli Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden taraftarların da benzer zorluklar yaşadığına dair haberler çıkıyor.

Fildişi Sahili, grup aşamasında Ekvador, Almanya ve Curaçao ile aynı gruba düştü. Almanya ile oynanacak maç, giriş kurallarının daha esnek olduğu Kanada'nın Toronto kentinde oynanacak. Orada daha büyük bir Fildişi Sahili taraftar kitlesinin olup olmayacağı ise henüz belli değil.