Trump olmadan bir etkisi olmaz: FIFA, Michael Olise’ye gösterilen gülünç sarı kartı iptal etmedi

Michael Olise’nin Paraguay ile oynanan Dünya Kupası maçında (0-1) gördüğü sarı kart, geçerliliğini koruyor. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas ile oynanacak çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısında, Fransa Futbol Federasyonu’nun (FFF) FIFA’ya yaptığı itirazın sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Fransa, sekizinci final maçında, en büyük favori olan rakibini oyunundan düşürmek için elinden geleni yapan Paraguay karşısında epey zorlandı. Ve bu, uzun bir süre boyunca başarılı oldu. Fransa, maçın bitimine yirmi dakika kala Kylian Mbappé’nin penaltı golüyle skoru açabildi.

Paraguaylı oyuncuların maç boyunca sergilediği sert oyun tarzından neredeyse hiç kimse kaçınmadı. Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez ve eski Getafe oyuncusu Omar Alderete gibi isimler, defalarca olumsuz bir izlenim bıraktı.

Fransa büyük ölçüde soğukkanlılığını korudu, ancak maç sonunda üç sarı kart gördü. Paraguay ise birkaç dirsek darbesine, tekrarlanan provokasyonlara, abartılı hareketlere ve Mbappé’nin kaval kemiğine ayakkabısını bastırmasına rağmen hiç kart görmedi.

Uzatma süresinin yedinci dakikasında Galarza, Olise’ye sarı kart gösterdi; çünkü Olise, ölmek üzereymiş gibi yere yığıldı. Olise, bunu yaparken kışkırtıcı Paraguaylı oyuncunun formasını hafifçe tuttu ve ona sessiz olmasını söyledi.

Fransız Futbol Federasyonu bu sarı karttan hiç de memnun kalmadı ve FIFA’ya itirazda bulundu. Fransızlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesi üzerine Folarin Balogun’un cezasının “askıya alınması”nın ardından oldukça umutluydu.

“Bu sabah (Çarşamba, ed.) FIFA’nın kartın geçerli kalacağına dair kararını aldık,” dedi Deschamps net bir şekilde. FIFA’nın kararı nedeniyle Olise, yarı finalde cezalı kalma riskiyle karşı karşıya. Fas maçında alacağı bir sarı kart, Bayern oyuncusu için felaket olur.

Çeyrek finalin ardından tüm sarı kartlar silinir; bu da bir oyuncunun yarı finalde “normal” bir şekilde sarı kart alabileceği ve bunun (üçüncülük) finalinde oynama hakkına herhangi bir etkisi olmayacağı anlamına gelir.